Řidičům tečou na úmorné objížďce přes Svitavy nervy, někteří vjíždí do zákazů

Až do konce října musejí řidiči jedoucí od Vysokého Mýta na Mohelnici počítat s tím, že před Svitavami stráví v kolonách klidně 50 minut, a mnohdy i více. Těžkou zkouškou prochází doprava v sedmnáctitisícovém městě každý den hlavně odpoledne. Zatím nejhorší situace je v pátek odpoledne, kdy server dopravniinfo.cz v jednu chvíli ukázal na objízdné trase až 72 minut dlouhé zdržení.

Na vině je ze směru od Litomyšle uzavřená „pětatřicítka“ kolem Svitav, na kterou silničáři napojují nový obchvat města.

Oficiální objížďka jedné z nejvytíženějších silnic na východě Čech svádí auta na silnici I/43 přes Lačnov dál do města na kruhový objezd, který nestíhá dopravní proudy z objízdné trasy a dalších hlavních vytížených směrů od Brna a Poličky pobírat.

O něco kratší kolony absolvují řidiči, kteří ve směru od Litomyšle nepojedou až ke křižovatce s I/43, ale za čerpací stanicí na Gajeru odbočí na silnici II/366 a pojedou do Svitav přes Mikuleč a Javorník. Sice dojedou na stejný kruhový objezd, jako kdyby jeli po objízdné trase, ale jak se mohl redaktor MF DNES přesvědčit, kolony z tohoto směru jsou mnohem kratší.

Čekání na objízdné trase v pátek ve čtyři hodiny odpoledne dosahovalo 72 minut.

Situaci od pondělí, kdy dvouměsíční objížďka začala, monitoruje státní i městská policie. Některým řidičům totiž ujedou nervy a místo čekání v koloně zkoušejí hledat alternativní trasy. Ne vždy však dodržují bezpečnost. Podle obyvatel Lačnova si například někteří z úzké Zadní ulice udělali „hlavní“.

„Dnes mi ze zatáčky skoro u baráku vyletěla ženská a vytlačila mě přes obrubák. Jezdí zde jak prasata místo dvacítky, která se v obytné zóně má dodržovat. Už toho mám dost a to jsou za námi ani ne čtyři dny,“ napsala včera na sociálních sítích Michaela Bílá, která kvůli tomu volala i na městskou policii.

Zvýšený dohled policie

Další řidiči to zkoušejí projet přes dopravní terminál na vlakovém nádraží, kde riskují vjetím do úzké jednosměrky. Během čtvrt hodiny projedou zákazem tři auta, dalším třem zamezí průjezd policejní hlídka, která začne hned rozdávat pokuty.

„Dalo se čekat, že stažení ,pětatřicítky’ způsobí do města problémy. Řidiči vymýšlejí při průjezdu Svitavami různé zkratky a nádraží je jedna z nich. Sám jsem při odjezdu z nádraží čekal na křižovatce ulic Tovární a Bezručova několik minut, než jsem odbočil. Proto to mnozí z nich otočí a vjedou do zákazu. Jsme v kontaktu i se státní policií, přislíbila zvýšený dozor v ulicích,“ říká velitel městských strážníků Rostislav Bednář.

Nelehká situace je i v Opatovci, kudy si nejbližší cestu z kolon hledají kamiony jedoucí od České Třebové a Lanškrouna. Stejně jako směr od Litomyšle musí po objížďce přes Svitavy.

Na ty, kdo psychicky i fyzicky vydrží průjezd přes Svitavy, čeká po pár kilometrech další omezení. ŘSD tento týden začalo také opravovat hlavní tah I/35 mezi křižovatkou od Koclířova k tunelu Hřebeč, což mnozí řidiči kritizují. Na druhou stranu zde se kolony prakticky netvoří. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je vedena stavbou, opačný směr jede po staré silnici přes Koclířov.

Černě je vyznačena oficiální objízdná trasa (I/43), na které se během odpoledních špiček tvoří největší zácpy. Zelená značí alternativní objízdnou trasu (II/366). Červeně je označen uzavřený úsek silnice I/35 pro auta jedoucí od Litomyšle a Lanškrouna, resp. České Třebové (I/14). Od Mohelnice je tato část silnice průjezdná: