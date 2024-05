Začíná dohadování o stamilionech na obchvat Mýta, kraj nabídl 200 milionů

Na mapě to vypadá jako jedno velké nic. Ovšem cena za tříkilometrovou propojku z budoucí dálnice na silnici II/357 za Vysokým Mýtem podle výpočtu projektantů přesáhne částku 860 milionů korun.

Kraj nechce něco takového platit, město se bálo, že se silnice nedočká. Ministr dopravy Martin Kupka však loni slíbil, že stát pomůže a zaváže se k tomu podpisem memoranda. A teď začíná dohadování, jak vysoká pomoc to bude.

„V memorandu navrhujeme, že by se kraj účastnil částkou 200 milionů korun, s tím jdeme do jednání,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/SOCDEM). Po schůzce s ministrem dopravy v tomto týdnu řekl, že Kupka počítá s tím, že stát stavbě pomůže. Město Vysoké Mýto avizovalo, že je připraveno zaplatit deset milionů.

Nová dálnice D35 příští rok odvede z Vysokého Mýta desetitisíce aut, lidé v centru si vydechnou. Nicméně stejná dálnice přiláká do města stovky nových aut, jejichž řidiči budou hledat nejpřímější cestu na D35.

Ta pro mnoho obyvatel Orlickoústecka povede centrem Vysokého Mýta. Tomu má zabránit krajský obchvat města, který by měl být někdy v daleké budoucnosti součástí velkého přivaděče, který bude tvořit i obchvat Chocně.

Plány na výstavbu komplikují výpočty projektantů. Náklady na tři kilometry kolem Mýta se z původně odhadovaných pár set milionů vyšplhaly na 865 milionů korun. Může za to přemostění řeky Loučné i železnice a také nestabilní podloží na trase. Na debaty, zda se neměla zvolit jiná trasa, je však už patrně pozdě.

Pardubický kraj by mohl kvůli chystané změně rozpočtového určení daní mít až o dvě miliardy ročně vyšší příjmy než dosud. Pokud to parlament schválí, podle hejtmana by se kraj na stavbě mohl podílet i významnějším podílem. „I varianta jedna ku jedné by pak pro nás byla zvládnutelná,“ uvedl Netolický.