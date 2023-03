Dopravní peklo podruhé. Na vytížený tah ze Svitav do Brna se vrátí objížďka

Je to přesně čtvrt roku, co na hlavním silničním tahu I/43 mezi Svitavami a Brnem skončila téměř půlroční uzavírka spojená s výstavbou obchvatu Svitav. Od půlky července do konce listopadu si řidiči na pět kilometrů dlouhé objízdné trase užili své. Zdevastované silnice plné děr prověřily v poskakujících kolonách ranních špiček nejen nervy řidičů, ale i tlumiče jejich aut.

Své si zažili i obyvatelé Hradce nad Svitavou, kam byly objízdné trasy pro kamiony a osobní automobily svedeny. Teď začne dopravní peklo nanovo.

Na nový most, který bude součástí obchvatu Svitav, musejí stavbaři na jaře osadit mostní římsy, což se bez další uzavírky neobejde. Že se krátkodobá uzavírka na výpadovce na Brno chystá, ŘSD naznačilo na konci listopadu.

Krajský úřad sice přechodnou úpravu provozu na silnici I/43 ještě nestanovil, ale podle zhotovitele je naplánována na celý květen.

„V současné době projednáváme s dotčenými stranami úplnou uzavírku I/43 pod novým mostem (SO 201) s převedením provozu přes Hradec nad Svitavou. Uzavírka je nezbytná z technologických a bezpečnostních důvodů, protože budeme budovat monolitické římsy na mostě. Uzavírka se plánuje na květen 2023 po dobu jednoho měsíce,“ sdělila Iveta Štočková, mluvčí stavební společnosti Eurovia CS, která spolu s firmou M-Silnice téměř desetikilometrový obchvat staví.

Dobrou zprávou je, že na rozdíl od loňska, kdy osobáky musely jezdit pětikilometrovou oklikou přes Vendolí, v květnu bude svedena veškerá doprava na silnici třetí třídy přes Hradec nad Svitavou.

Paradoxně z objížďky má nepřímo radost starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš. Svůj souhlas s objízdnou trasou přes obec totiž podmínil tím, že ŘSD po uzavírce rozbitou silnici procházející Hradcem kompletně zmodernizuje. Původně totiž silničáři obci slíbili zaplatit jen nejnutnější opravy.

Obchvat Svitav

„Silnice dostala už loni pořádně zabrat. Původní dohoda byla taková, že ŘSD zaplatí jenom opravy. Na zničenou silnici třetí třídy vinou objížďky nechtěl dát pochopitelně nic ani Pardubický kraj. Naším esem v rukávu bylo, že pokud to přes nás bude chtít ŘSD pustit znovu, budeme poté požadovat kompletní opravu silnice v celé šíři. Už mně přišlo černé na bílém, že tuto podmínku pro novou objížďku splní,“ řekl starosta Pavliš.

Pokud by totiž obec s uzavírkou nesouhlasila, kamiony by si pořádně zajely. V úvahu totiž přicházel objízdné trasy přes Mohelnici nebo Žďár nad Sázavou.

Pardubický kraj obci přislíbil, že podél tříkilometrového úseku silnice zafinancuje odvodnění, obrubníky a nové propustky. „Počítáme i s výstavbou chodníků za zhruba čtyři miliony korun kvůli nebezpečné zatáčce u obecního úřadu,“ dodal ke společné investici Pavliš.

Na nový obchvat Svitav mají řidiči najet už na konci roku. Ačkoli všechny práce probíhají dle stanoveného harmonogramu, střídající se teploty stavbařům příliš nepřejí.

„Pracujeme, jak nám klimatické podmínky dovolí. Časté výkyvy teplot a změny rázu počasí úplně příznivé pro stavební činnosti nejsou. Podle daných klimatických podmínek provádíme technologie, které provádět můžeme,“ řekla Štočková s tím, že stavební firmy také přijaly opatření, aby stavební technika nezanášela komunikace ve městě.

„Snažíme se dělat všechno pro to, abychom přístupové komunikace kolem stavby udrželi uklizené,“ dodala mluvčí.