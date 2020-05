Výstavba svitavského obchvatu se zpozdí, silničáři zapomněli na skládku

Když archeologové loni na podzim začali zkoumat pozemky pod budoucí silnicí, která uleví přetíženým Svitavám, v příliš velkou nadílku zajímavých nálezů nedoufali. Teď před nimi stojí objev, na který žádné archeologické náčiní nepotřebují.

Zhruba v polovině trasy budoucího obchvatu se totiž objevila stará skládka, která do této chvíle nikoho příliš nezajímala. Hromady betonu, sutě a stavebního odpadu za starou zrezivělou bránou obrostlou bujnou vegetací jsou natolik dobře maskované, že při přípravě unikly pozornosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které stavbu devět a půl kilometru dlouhého obchvatu města chystá.



„Když se připravoval pozemek, zřejmě asi ne úplně zcela proběhla jeho prohlídka. Nedokážu říct. Je tam kupa něčeho, která nebyla zaznamenána v rámci výběrového řízení pro terénní úpravy a archeologii, a teď se na to přišlo. Došlo k nějaké chybě a teď se to bude muset odstranit,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Z katastru nemovitostí vyplývá, že přesně v místě skládky budou řidiči najíždět na velkou okružní křižovatku, která bude hlavním exitem pro auta sjíždějící do centra města.

Na problém se přišlo až v rámci probíhajícího archeologického výzkumu. Archeologové mají totiž v místě skládky naplánovaný plošný průzkum terénu.

Nejde však o žádnou zarostlou haldu uprostřed pole, kterou by stačilo odhrnout. Od konce 60. let se do bývalé pískovny a opukového lomu navezlo tolik odpadu, že má dnes šest až sedm metrů na výšku. Jak vyplývá z dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí, skládka je zavezena směsí zejména inertního a stavebního odpadu.

V okolí sondy byl překročen limit ropných látek

Z podrobného hydrogeologického průzkumu trasy obchvatu, který si v roce 2004 nechalo zpracovat ŘSD firmou Sudop Pardubice, vyplývá, že v okolí jedné ze sond byl překročen limit obsahu ropných látek a karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků v sušině.

Na druhou stranu zpráva upozorňuje, že nejde o žádné enormní znečištění, které by bylo nutné se stavbou řešit.

„Riziko šíření do okolí je velmi omezené až zanedbatelné. V tomto prostoru bude vhodnější dle doporučení ponechat skládkovou zeminu na místě. V současné době je skládka zrekultivována a skladují se zde betonové panely,“ píše se v dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí z ledna 2017.

ŘSD se však rozhodlo, že skládku odtěží. To s sebou ponese nejen úpravy v projektové dokumentaci pro provádění stavby obchvatu, která se nyní zpracovává, ale i vícenáklady na likvidaci skládky. O dalším postupu mají silničáři brzy rozhodnout.

„V současné době čekáme na vyjádření projektanta, v jakém nezbytně nutném rozsahu bude zemina odstraněna. Skládku musí zlikvidovat Ředitelství silnic a dálnic, aby mohlo pokračovat ve stavbě obchvatu. Zpracováváme projektovou dokumentaci pro zadání a výběr zhotovitele této akce,“ sdělila Hana Jarolímová z pardubické správy ŘSD.

Je tak jisté, že kvůli náročnosti celé zakázky se silničáři do likvidace skládky nepustí v rámci probíhajících prací záchranného archeologického výzkumu. „Vzhledem k objemu prací nelze rozšířit probíhající zakázku s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek,“ dodala Hana Jarolímová.

Kolik bude likvidace skrytého problému stát, není v tuto chvíli jasné, každopádně silničáři předpokládají zdržení stavby okolo dvou až tří měsíců. Výstavba za více než 832 milionů korun má být podle původního harmonogramu dokončena v roce 2022.

O zbylé pozemky skládky se s ŘSD dělí svitavská farnost, která je získala v rámci církevních restitucí. Co bude farnost s okolními pozemky po dostavbě obchvatu i s ohledem na starou zátěž dělat, je zatím ve hvězdách. Ale na rekultivaci zbylé části skládky církev nemá peníze.

„Komunální služby tam roky vozily suť a zeleň. Lidé tam vozili kdovíco. Není v našich finančních možnostech pozemky rekultivovat. Pokud by šlo o hromady humusu a větví, jsme schopni si to udělat svépomocí. Dát to nějaké firmě nemůžeme, nemáme to čím zaplatit. Zatím to bude ponecháno tak, než bude vyřešen obchvat,“ řekl svitavský farář Václav Dolák, který by osobně preferoval směnu za jiné obhospodařovatelné pozemky.

O do budoucna lukrativní pozemky prý už projevila zájem firma, která by si u obchvatu chtěla postavit zázemí.