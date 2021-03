ŘSD vypsalo tendr na obchvat Svitav, stavba začne v druhé polovině roku

8:18

Přetížené silnici ze Svitav na Brno se do dvou let ulehčí. Ředitelství silnic a dálnic chce v druhé polovině roku zahájit výstavbu obchvatu Svitav, který odvede veškerou tranzitní dopravu z místních částí Lačnov a Lány. Řidičům by měla nová silnice začít sloužit v roce 2023.