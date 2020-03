Chrudim chce překlenout budoucí obchvat, most má sloužit pěším a cyklistům

Pochopitelně, že se Chrudim už nemůže dočkat otevření druhé části obchvatu v příštím roce. Nová silnice ale přetne trasu, po níž dosud cyklisté mohli jezdit od Kauflandu na východ od města. Radní proto chtějí přes silnici postavit nový most.

Již hotová část chrudimského obchvatu

„Samozřejmě to nebude zítra, začínáme pracovat na tom, aby přemostění vzniklo,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Město se už dohodlo s Pardubickým krajem, že od něj bezúplatně získá 752 metrů dlouhou a dnes už nevyužívanou silnici, která vede místy, kde bude za rok a půl stát obchvat a kde by měl vzniknout i most.

Náklady na vybudování mostu odhadl místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek (Piráti) na tři až čtyři miliony korun. Devadesát procent ceny by podle něj mohl zaplatit Státní fond dopravní infrastruktury. Výsledkem by byl ale most, nikoliv nová stezka tam a dále na Tři Bubny.

„V první fázi jde opravdu jenom o to překonat obchvat, aby se nemuselo do šílené křižovatky na I/17,“ řekl Štěpánek.

Most sám o sobě ale nezajistí rodinám bezpečnou cestu pro cyklovýlety. V prvé řadě totiž lidé budou muset k budoucímu mostu dojet, a to dnes rozhodně není jednoduché. Je totiž nutné jet od Family Centra půl kilometru po velmi frekventované silnici I/37. Město by si přálo postavit podél silnice cyklostezku, ale k tomu má zatím hodně daleko. Problematický by byl i sjezd z mostu směrem na Tři Bubny, kde je dnes sice pohodlná, nicméně úzká a frekventovaná okresní silnice.

Silnici změníme na cyklostezku, plánuje starosta

„Úvaha je taková, že by se celá silnice mohla proměnit na cyklostezku, měla by podobné parametry jako ta do Medlešic, byla by široká, příjemná, mohl by tam být pruh pro cyklisty i pro bruslaře, vše bude záležet na tom, jak se změní intenzita dopravy po dokončení obchvatu,“ uvedl František Pilný. Dodal, že podle jeho názoru tam ruch utichne. „Myslím, že tam nebude jezdit skoro nikdo. Dnes silnici používají ti, kteří jezdí na Nasavrky, Chrast a Řestoky,“ řekl starosta.

Nicméně jeho návrh má k uskutečnění ještě hodně daleko. Minimálně by to znamenalo, že okolní vesnice se s tím smíří a Pardubický kraj převede silnici na město. Chrudim by se o silnici také musela starat. Štěpánek soudí, že taková operace je zbytečná. „Není to cyklostezka, ale cyklotrasa. Intenzita dopravy tam klesne,“ řekl.

Podobné úvahy jsou zatím minimálně předčasné, protože město ještě nezadalo ani vypracování projektu nového mostu. Čeká totiž, až od Pardubického kraje získá nevyužívanou silnici do svého vlastnictví.

Obchvat nabídne 10,5 kilometru kolem Chrudimi a Slatiňan

Druhá etapa stavby obchvatu Chrudimi začala na konci prosince minulého roku. Úsek dlouhý téměř 4,6 kilometru, který vyústí až za Slatiňany, má být dle smlouvy zprovozněn do 24 měsíců, pravděpodobně to bude ale dříve.

Přínosy první části obchvatu již obyvatelé druhého největšího města v kraji pocítili. Podle sčítání dopravy z roku 2016 využívá novou silnici přes 8,5 tisíce aut, která by jinak dál projížděla ulicemi města. Z tohoto počtu je bezmála 1 500 kamionů. Ty cestu přes chrudimský obchvat hojně využívají i jako propojku mezi D35 a I/35 do doby, než se otevřou první úseky dálnice z Opatovic do Ostrova.

Zatímco šoféři kamionů se po sjezdu z první části obchvatu po silnici I/37 nadále proplétají městem, řidiči osobních aut si brzy našli rychlejší alternativu. Z křižovatky sjedou na silnici III. třídy směrem na Tři Bubny, pak dále pokračují kolem Vlčnova do Slatiňan, nebo přes obce Orel a Kunčí zpět na I/37.

Po dokončení druhé etapy se řidiči budou moci vyhnout městům Chrudim a Slatiňany po silnici dlouhé 10,5 kilometru. Nejde o složité dílo, délka mostů bude činit 207 metrů, na trase je jedna mimoúrovňová křižovatka u Slatiňan a tři protihlukové stěny.