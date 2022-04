Silničáři zahájili stavbu obchvatu Svitav. Uleví nejen městu, ale i Polákům

Když před třemi lety na polích za Svitavami začínal archeologický výzkum pod budoucím obchvatem, zástupci ŘSD komunálním politikům tak trochu slibovali, že po nové silnici se bude jezdit ještě před volbami v letošním roce. Ačkoli slib se dodržet nepodařilo, stavební stroje v terénu vidět budou.

Dnes po poledni totiž oficiálně začala stavba severojižního obchvatu města, který odvede veškerou dopravu na vytíženém mezinárodní tahu E461 mimo město. Podle posledního sčítání dopravy se intenzity dopravy v místní části Lány pohybují okolo 15 tisíc projetých vozidel za jediný den.

Podle projektové dokumentace je stavba naplánovaná na 78 týdnů a do provozu by měla být dána nejpozději do konce příštího roku.

Skvělá zpráva je to nejen pro samotné řidiče, kteří hlavně v dopravních špičkách ve Svitavách poskakují ze všech směrů před hlavní okružní křižovatkou, ale i obyvatele místních částí Lačnova a Lánů.

Napřesrok má být hotovo

„Jsme dopravní tepnou směrem na Vídeň. Silnice vede v husté zástavbě, proto se v prvé řadě těšíme na zvýšení bezpečnosti, ale i omezení hluku a větší plynulost dopravy. Ve špičkách bývá celé město zacpané. Doufám, že za 20 měsíců si řekneme, že vše proběhlo zcela bez problému. Věřím, že na obchvat brzy naváže i samotná dálnice D35 směrem na Prahu,“ řekl při slavnostním zahájení stavby starosta Svitav David Šimek.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický uvedl, že stavba obchvatu na silničním tahu I/43 je důležitá i z hlediska mezinárodního.

„Je to klíčová spojnice severu a jihu Pardubického kraje, ale dá se říci i Polska s Rakouskem, protože tuto trasu využívají v letním období turisté mířící k moři do Chorvatska, a to právě z Polska. Nejen polští řidiči vědí, že od kruhového objezdu v Lačnově až prakticky do Brna je jízda očistcem. Obchvat, který vyvede dopravu z třetího největšího města Pardubického kraje, zkrátí jízdní dobu podstatně zvýší bezpečnost ve Svitavách,“ řekl Netolický.

Jak potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, jde za posledních několik let o nejdelší zahajovanou stavbu silnice I. třídy v České republice.

„Z letos připravovaných jedniček je určitě nejdelší. Obdobný obchvat podobné délky připravujeme letos kolem Nové Paky,“ dodal Mátl.

Obchvat Svitav.

Přeložka silnice I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov povede podél železničního koridoru Česká Třebová - Brno nezastavěným územím východně od Svitav, a to v úseku od křižovatky silnic I/43 a II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křížení silnic I/43 a I/35 ve svitavské místní části Lačnov. Silnice protne šest větrolamů a dvě zahrádkářské kolonie, ve kterých muselo být strženo několik chatek.

Součástí 9,5 kilometrů dlouhé silnice bude úprava křižovatky, na které vzniknou u bývalé restaurace Zavadilka připojovací a odbočovací pruhy. Největší mimoúrovňová křižovatka vznikne v Lánech, která napojí na obchvat největší svitavské sídliště a Kamennou Horku.

Projektanti už při budování železničního koridoru v 90. letech mysleli na to, že jednou tudy povede silnice, která kromě Lán výhledově napojí jihozápadních obchvatem i silnici I/34 od Poličky. Pro tento účel byl proto v předstihu rozšířen stávající železniční most.

Hlavní sjezd do města zajistí z obchvatu kruhový objezd na stávající silnici I/34. Odtud pokračuje přeložka podél průmyslové zóny a dále volným terénem až k silnici I/35. Křížení silnic I/43 a I/35 je navrženo jako okružní křižovatka s přípravou prozatím slepého ramene pro připojení plánované dálnice D35.

Silnici I/43 čeká velká uzavírka, kamiony pojedou přes Olomouc

Stavební technika se v terénu objevila už na začátku dubna nedaleko Hradce nad Svitavou, kde v souběhu se stávající silnicí až k železničnímu mostu vznikne provizorní komunikace, na kterou bude po dobu stavby svedena doprava.

V průběhu stavby se řidiči musejí připravit na řadu omezení. To největší pocítí zejména řidiči už letos. Kvůli stavbě nového mostu, který u železničního mostu překlene stávající „čtyřicet trojku“ budou všechny auta do 12,5 tun jezdit odklonem přes Hradec nad Svitavou. Nákladní doprava nad 12,5 tun bude mít vjezd zakázán a objízdná trasa povede přes Olomouc.

„Zhotovitel požadoval kvůli stavbě mostu kompletní dopravu převést do naší obce na sedm měsíců, s čímž jsme nesouhlasili. Přistoupili jsme na to, že všechny automobily do 12,5 tun budou přes obec jezdit od července do listopadu,“ řekl starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš.

Silnici postaví konsorcium společností firem Eurovia a M-Silnice za cenu 787 milionů korun bez DPH. Původní vyprojektovaná cena byla 1,2 milionů korun. Zdražování materiálů v posledních měsících stavbu by to podle Mátla stejně jako jiné pro letošek naplánované stavby nemělo ohrozit.

„Je pravda, že situace z hlediska dopravních staveb není vůbec jednoduchá. Nárůsty cen materiálu a jejich nedostatek ovlivňuje dopravní stavitelství poměrně významně. Jednání, které vedeme ze strany ministerstva dopravy a zhotovitelů jsou poměrně náročná, tak abychom udrželi výstavbu dopravních staveb v chodu. Zatím se to daří,“ ujistil Mátl.