Párek za sto korun. Na stadionu Dynama je dráž než na Spartě

Stěžovali si i fanoušci Boleslavi Ke zlepšení kvality občerstvení v pardubické enteria areně má dojít až během pátečního domácího utkání s pražskou Spartou. Po tom nedělním proti Mladé Boleslavi se tak ještě na pardubický klub snesla kritika. Konkrétně z řad hostujících příznivců. „Je celkem běžná praxe, že k hokeji patří pivo, patří k němu klobása a pokud se všeobecně mluví o tom, že chceme dostat lidi na stadiony, aby se hokejem bavili, mělo by tomu tak být všeobecně. V Pardubicích se rozhodli, že hostujícím fanouškům znepříjemní pobyt, co nejvíce to bude možné,“ uvedla skupina aktivních příznivců boleslavského hokeje na svém facebookovém profilu s názvem Boleslavská smečka. Podle nich měli na zápase u svého sektoru k dispozici pouze toaletu, stánky s občerstvením zůstaly nepřístupné. „Kiosek určený hostům byl uzavřen a k veškerému dalšímu občerstvení v aréně nám byl zamezen přístup. Jediná možnost si něco koupit tak byla venku, konzumace pak opět jen venku, nebo na chodbě,“ stálo ve statusu. Boleslavských příznivců do Pardubic dorazilo přes sto, těch sparťanských se dá čekat daleko více. Představitelé Dynama absolvovali schůzky s provozovatelem cateringu v enteria areně, společností Coloseum a slíbili posun k lepšímu. (mvo)