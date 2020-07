Krásný velký most přiláká kamiony, bojí se lidé na Přeloučsku

S velkou netrpělivostí čekali řidiči, až jim odpadne objíždění valského mostu po místních okreskách a budou moci využívat novou zdařilou silniční stavbu. Hlavně pro rekreanty, kteří jezdí na mělické písníky, znamená otevření nového mostu pohodlnější cestu, jak se dostat k oblíbenému přírodnímu koupání.

Po moderním mostě nyní bez problémů projedou autobusy, hasiči i záchranka, pro niž starý jednosměrný most znamenal zdržení.

„Běžně se nám stávalo, že na mostě zrovna v tu chvíli projížděl automobil, my jsme tak museli zastavit, nechat auto projet, následně sklopit vnější zpětná zrcátka, projet a zase sklopit do původní polohy.

Zejména zásahy v nejvyšší naléhavosti, tedy u pacientů přímo ohrožených na životě, tento most velice zjednoduší a hlavně zrychlí pomoc, a de facto tak může někomu v budoucnu zachránit život,“ řekl mluvčí záchranky Aleš Malý.

Otevření mostu však už není tak dobrou zprávou pro obyvatele Mělic a Lohenic, které čeká perné léto. Místní se obávají, že si tudy budou zkracovat cestu i těžké kamiony.

„Nejsme proti tomu, aby tady projela tatrovka, ale tenhle most neodpovídá tomu, na co navazuje. Silnice na Mělice a Lohenice jsou úzké, v některých případech zasahují domy do profilu silnice, esíčko k Lohenicím je nebezpečné. Těžká doprava tudy jezdit nemůže,“ řekl Aleš Prokopec z Lohenic, který společně s dalšími místními obyvateli usiluje o to, aby tudy kamiony nejezdily.

Zkratka k dálnici pro ty, kteří jedou od Heřmanova Městce nebo Pardubic, je to náramná. Ovšem vede po silnici nižších tříd, které na nápor těžké dopravy nejsou vůbec stavěné.

Nosnost 12 tun chci dodržet, říká starostka

Před moderním mostem se najednou objevila značka s nosností 22 tun a dodatkovou tabulkou 40 tun, což pobouřilo místní, kteří dlouhodobě usilují o to, aby zde projížděla auta o maximální nosnosti 12 tun.

Zákon však ukládá přiznat mostu i přes protesty místních skutečnou nosnost, kterou unese, a úzkoprofilové silnice osadit značkami, které kamionům jízdu k mostu nedovolí.

„To je nyní v jednání, věc musí projednat jak Pardubický kraj, tak magistrát města Pardubic i stavební úřad v Přelouči,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Snahou Přelouče a nespokojených obyvatel je, aby se přes most vůbec kamiony jezdit nenaučily.

„Nevíme, jaký dopad na dopravu bude nový most mít. Předpokládám, že tady bude omezení do 12 tun, jak bylo domluveno,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Most vyšel na 258 milionů korun, 77 procent šlo ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 60 milionů korun přidal na stavbu Pardubický kraj.