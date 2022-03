ANO prohrálo s ODS souboj o nový územní plán Pardubic

Ve svou one man show proměnil mimořádné zasedání zastupitelstva náměstek primátora Petr Kvaš z ODS. Dokázal totiž protlačit návrh nového územního plánu do dalšího procesu i přes silný odpor početně dominantního klubu ANO. To nakonec neprosadilo nic z toho, co chtělo.

„Toto zastupitelstvo je důkazem, že volební kampaň před komunálními volbami už začala,“ zhodnotil dění radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

A skutečně. O spolupráci v radniční koalici nemohla být řeč. Kolegové z ANO a ODS se častovali štiplavými poznámkami a vlastně gradoval jejich dlouholetý spor o podobu nového územního plánu.

Obě strany měly diametrálně odlišný pohled na věc. ANO chtělo daleko více místa pro další bytovou zástavbu, ODS zase trvala na tom, že ploch je dostatek.

„Nejsou pozemky, nejsou byty, situace je v Pardubicích s bydlením zoufalá. Možná jsme dnes jednali tvrdě, ale odmítám odpovědnost za komplikovanou debatu. Chyba je jednoznačně na straně pověřeného zastupitele, který nedbal na naše názory a nesplnil usnesení zastupitelstva. Jestli chce někdo obejít 13členný klub ANO, tak to není v pořádku,“ uvedl primátor Martin Charvát z ANO.

Zloba přitom mířila na jeho prvního náměstka Petra Kvaše z ODS. Ten je odpovědný za územní plán a funkci tak trochu násilím vzal bývalé náměstkyni za hnutí ANO Heleně Dvořáčkové. ODS před čtyřmi roky podmínila vstup do koalice s Babišovci právě dohledem nad klíčovým dokumentem města.

„Za mne jsem žádnou chybu neudělal, žádnou necítím. Splnil jsem to, co jsem měl. Jsem rád, že jsme se v celém procesu posunuli dál, a jsem rád, že jsme to dnes nezablokovali,“ uvedl smířlivě Kvaš ve chvíli, kdy tušil svou výhru. Ale politici z hnutí ANO se těžko s porážkou smiřovali.

„Vyzývám kontrolní výbor, aby zkontroloval to, zda pan Kvaš splnil úkol zastupitelstva, nebo ne,“ uvedl radní za ANO Jiří Rejda.

Hrálo se hlavně o výšku činžáků

A o co vlastně politikům z ANO šlo? Laicky řečeno o výšku domů. Měli pocit, že na Hůrkách, Cihelně a v ulici S. K. Neumanna by měli mít developeři šanci stavět vyšší domy, než je povoleno v návrhu nového územního plánu.

„Pozastavovala jsem se nad výškovými limity na Cihelně, Dubině a v ulici S. K. Neumanna. Rozebírala jsem to z různých stran a nakonec jsem se rozhodla podat návrhy na usnesení, které tyto zbytečně přísné limity změní,“ uvedla na začátku tříhodinového jednání plného emocí zastupitelka Dvořáčková.

Ta s kolegy začala večer zhurta a zdálo se, že má slušnou šanci na úspěch.

„Všechna území zasluhují vyšší domy. Nejsme žádné malé okresní město. Také v komisi pro architekturu a urbanismus se většina členů podivovala, proč se navrhuje stavět tak nízké domy. Třeba na Dubině je dovoleno stavět jen do 12 metrů, to je jako bychom stavěli nové Dražkovice, to do města nepatří,“ uvedla politička.

Zastupitelé za ANO upozorňovali také na to, že stávající územní plán žádné výškové limity nezná. I proto se nedaleko ulice S. K. Neumanna stavělo pěkně vysoko.

„Na ulici S. K. Neumanna jsem šli dokonce o 15 metrů dolů oproti domům, které tam už postavil IP Stav. Tomu nerozumím a poškozuje to investory, kteří tam chtějí stavět. Návrh firmy, která tam chce stavět, se mi sice nelíbí, ale město nemůže takto zásadně měnit pravidla hry,“ pokračovala Dvořáčková s tím, že chce zvýšit výšku domů o několik pater.

Ovšem s jejím návrhem nesouhlasil urbanista Milan Svoboda, který pro město územní plán připravuje. A tím pádem se Dvořáčková i hnutí ANO začaly dostávat do defenzivy.

„Co se týče Cihelny, tak jsme poslechli tamní lidi, kterým se tak vysoké domy nelíbily. Co se týče Dubiny, tak tam jsme názoru, že by takto na kraji města neměly vznikat výškové budovy. Podle nás by tam měly být spíše jen rodinné domy,“ uvedl za zpracovatele návrhu nového územního plánu Milan Svoboda s tím, že Na Vinici by mohly být vyšší domy, ale jen za předpokladu, že se podaří v místě lépe vyřešit dopravu. „Další patra nahoru znamenají další byty a s tím další auta. Doprava by se tak musela řešit, aby se ulice neucpávala,“ doplnil Svoboda.

Neprošla ani změna Sakařovky

Do boje se pustil i náměstek primátora za ANO Jan Nadrchal. Ten zase chtěl více ochránit zájmy lidí z vnitrobloku na Sakařově ulici, kde chce soukromý investor postavit činžák i přes silný odpor místních.

„Budu navrhovat, aby vnitroblok u Sakařovy ulice patřil do uceleného území, a nemohlo se v něm tak dál stavět. Rada města by také měla na území vydat stavební uzávěru až do přijetí nového územního plánu,“ uvedl Nadrchal, kterému však Kvaš oponoval tím, že podle právníků města nelze uzávěru vyhlásit.

„Radní se však v lednu už shodli, že stavební uzávěru vyhlásit nelze. To byl ostatně i závěr právníků,“ uvedl Petr Kvaš, kterého přístup koaličních kolegů rozladil. „Dávat tady návrhy na změny územního plánu považuji za nevhodné a nekolegiální. Žádal jsem všechny o to, aby mi to případně zaslali předem,“ řekl Kvaš.

Nicméně jako klíčové se ukázalo další vystoupení Milana Svobody. Ten totiž svými slovy zbytek zastupitelů tak vyděsil, že podpora návrhů na změny začala dramaticky klesat.

„Každá změna v návrhu územního plánu znamená také nové veřejné projednání návrhu a prodloužení celého procesu minimálně o jeden rok, ale spíše o mnohem více. Jen připomínám, že minule utekly od dvou projednání tři roky,“ uvedl Milan Svoboda a vlastně tím rozhodl.

„Jsme tady účastníky jedné velké společné ostudy. Už jsme v tak zoufalé situaci, že nemůžeme řešit, jestli je něco dobře, nebo špatně. Musíme jen dokončit proces, který trvá neskutečných 12 let,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl. „Možná jdeme pět minut po dvanácté, ale to není naše chyba. Je to chyba spíše zpracovatelů, protože my jsme jako zastupitelé své podmínky jasně definovali, a vy jste na ně neslyšeli,“ nevzdával se primátor Charvát, ale i on věděl, že jeho strana letitý boj prohrála.

Politici z ANO začali své návrhy zjemňovat či dokonce stahovat. Nicméně stejně neprošel ani jeden. „Nechceme prodlužovat dobu, kdy lidé budou čekat na nový územní plán, a proto ustupuji,“ uvedla překvapivě po dvou a půl hodinách Dvořáčková. Kvaš pak jen stěží potlačoval vítězný úsměv.

Ovšem ani poté, co se zastupitelé vzdali možnosti nějak zásadně územní plán změnit, není jasné, kdy dokument, který říká, kde se může stavět, začne platit.

„Absolutně nedokážu odhadnout, kdy bude plán přijatý. Všechny námitky se totiž nyní musí vypořádat s nadřízenými orgány a třeba jednání s ministerstvem obrany je fakt perla,“ dodal Svoboda, podle kterého nový územní plán umožní postavit byty pro nových 24 tisíc občanů města.