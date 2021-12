Aréna pro 15 tisíc lidí má být u závodiště. Bude odpovídat NHL, říká Dědek

Vrchlabský miliardář a většinový majitel hokejového Dynama Petr Dědek není rozhodně muž nízkých cílů. Potvrdil to tím, že oznámil záměr vybudovat v Pardubicích novou multifunkční halu, ve které by měli najít nový domov hokejisté jeho klubu.

„Byla by to nejmodernější hala v Evropě. Natrvalo by Dynamo usadila ve špičce českého hokeje a vytvořila by zázemí pro další růst klubu,“ uvedl Petr Dědek s tím, že má vybrané tři lokality, kde by monstrum pro 15 tisíc lidí mohlo stát. Zatím se nejvíce mluví o pozemcích v areálu dostihového závodiště.

U nich však může být problém s armádou, která hned vedle vlastní letiště. „S vojáky už jednáme. Jsme na začátku procesu,“ doplnil Dědek, který zatím nechce odtajnit další možnosti. Nicméně prozradil, že halu by měly doplnit další stavby.

„Plánujeme arénu, která bude multifunkční. Měl by u ní být hotel s kongresovým centrem. Hala bude technickým vybavením odpovídat těm z kanadsko-americké NHL,“ uvedl Dědek s tím, že představitelé města přijali jeho nabídku k jednání o podmínkách spolupráce.

To ostatně potvrdil i primátor města Martin Charvát z hnutí ANO. „Jsme s panem Dědkem v kontaktu. Záměr nám představil, ukázal nám i první studie. Nechci to zatím podrobně komentovat, nejprve si musíme vyjasnit, jaké požadavky bude mít pan Dědek vůči městu. Během půl roku by mělo padnout rozhodnutí, zda město bude na projektu spolupracovat,“ uvedl Charvát, který jako bývalý šéf Rozvojového fondu Pardubice ví, že výstavbou nové haly nastane problém s využitím enteria areny.

„Rada města uložila vedení Rozvojového fondu, aby zjistilo, co by pro arénu znamenal odchod hokejového klubu z hlediska provozních a investičních nákladů,“ doplnil primátor.

Vylepšení stávající haly se nejspíš odsune

Enteria arena, která prošla poslední rekonstrukcí v roce 2008, má kapacitu 10 194 míst. Majitelem haly je akciová společnost Rozvojový fond Pardubice, kterou vlastní město. Hokejisté jsou v ní v nájmu.

„Věřím, že se podaří tento záměr zrealizovat a v Pardubicích vyroste nová multifunkční aréna, která nabídne fanouškům moderní a příjemné zázemí a sportovcům potřebný komfort. Pro Dynamo je to další krok, kterým buduje svoji značku a renomé ve světě,“ řekl člen klubového představenstva a zastupitel města za hnutí ANO Dušan Salfický.

Ovšem v akcionářské smlouvě se vedení města Petru Dědkovi zavázalo i tím, že vylepší zázemí stávající haly. Desítky milionů měly jít hlavně do vylepšení bufetů a restaurace Hattrick. Nyní je otázka, zda se do investice pouštět.

„Druhá strana, tedy Dynamo, logicky v tuto chvíli není součinná při přípravě tohoto projektu. Budeme tedy chtít, aby se odsunul čas, kdy má být rekonstrukce provedena,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

Z prvních reakcí politiků je patrné, že nové využití pro enteria arenu se nebude hledat lehce. Ostatně radnice Dynamu posílá přímo i nepřímo 35 milionů korun ročně i proto, aby hala byla co nejvíce využita. Jako jedno z řešení se nabízí zimní stadion předělat na halu pro míčové sporty. Ovšem to třeba zástupci BK JIP Pardubice podle primátora Charváta už odmítli.

„Šéf basketbalistů Pavel Stara mi už říkal, že enteria arena je pro ně moc veliká a trvají na tom, aby město postavilo novou halu v rámci projektu Dukla sportovní,“ doplnil Charvát s tím, že jednání se teprve rozbíhají.

Ovšem ekonomika města v posledních letech začala trpět a radní rozjeli tolik projektů, že těžko na všechno seženou peníze. Zdroje evidentně docházejí.

„Potřebujeme analýzu, abychom si dokázali zkalkulovat, pokud by k takové dohodě došlo, jak bychom enteria arenu dál provozovali. Také potřebujeme výhled, co by znamenalo otevření nové multifunkční arény pro ekonomiku sportovišť, která město provozuje,“ dodal Mazuch, který má na starosti rozpočet města.

Nicméně zatím se zdá, že politici budou chtít Dědkovi vyhovět. Klub pod jeho vedením začal šlapat a drží se v popředí tabulky extraligy. „V projektu klademe důraz na to, aby návštěva zápasu byla pro lidi nejen sportovním zážitkem. Hokej musí být zábavou pro celou rodinu,“ řekl Dědek. Na Twitteru následně uvedl, že náklady na stavbu nové arény budou do tří miliard korun. „Bude to moje osobní investice,“ napsal majitel klubu.