Vedení České Třebové včera posílil hejtman Martin Netolický. Až dosud byl jen členem zastupitelstva, byť s obrovským vlivem, neboť loňské komunální volby jasně vyhrálo jím vybudované seskupení 3PK a on sám získal nejvíce preferenčních hlasů. Zastupitelé České Třebové jej včera do rady města zvolili 17 hlasy z 25 přítomných.

Kumulace funkcí je mezi českými politiky naprostý standard. Například hejtmanův náměstek Michal Kortyš z ODS je zároveň i senátorem. Netolického jinak poměrně nevinné propojení funkcí hejtmana a radního města je ale pozoruhodné tím, že se proti sezení na dvou židlích sám dříve a velmi důrazně vymezil:

„Někteří kolegové se domnívají, že mohou být poslanci či senátory a zároveň hejtmany krajů. Já sám vidím, že pokud člověk dělá práci naplno, pak nezbývá tolik prostoru ani na mnohonásobně méně náročnou pozici člena zastupitelstva města,“ uvedl na svém facebookovém profilu v dubnu roku 2019, kdy se rozhodl rezignovat na funkci zastupitele České Třebové.

„Kumulovat funkce se prostě nemá!“ napsal s vysvětlením, že se chce plně soustředit na plnění povinností hejtmana.

Pro iDNES.cz nyní ještě před hlasováním zastupitelů hejtman připustil, že před čtyřmi roky nebyla hlavním důvodem pro jeho odchod ze zastupitelstva kumulace funkcí, ale jiná okolnost související s českotřebovskou komunální politikou. Podrobnosti ale zveřejnit nechce. Tehdy byla Netolického ČSSD v městské radě společně s Koalicí pro Českou Třebovou a ODS.

„Klíčoví účastníci vědí naprosto přesně, co se tehdy odehrávalo, dohodli jsme se, že nebudeme o těchto věcech hovořit a já o nich nebudu hovořit ani po čtyřech letech,“ řekl hejtman.

Ve vedení města chce Netolický podle svých slov například pomoci České Třebové získat evropské peníze na nákladnou přístavbu domova pro seniory.

„Chci pomoci městu, kde žiju, což si myslím, že je v politice normální,“ řekl. Dodal, že odměnu za práci radního věnuje na konkrétní projekt ve městě.

Piráti: Je to normální, ale je to špatně

V krajském zastupitelstvu kritizuje kumulaci funkcí opoziční strana Piráti. „Je to bohužel běžná praxe, v politice je málo lidí, a tak politici mají mnoho funkcí najednou. Určitě to není dobrý stav,“ řekl krajský zastupitel za Piráty Daniel Lebduška.

Hejtmana Martina Netolického nedohnala jeho vlastní slova poprvé. V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2016 před krajskými volbami tvrdil, že jako lídr kandiduje na hejtmana naposledy, protože podle jeho názoru lze vést kraj s plným nasazením jen dvě volební období.

„Jde o moje osobní rozhodnutí, a tak si za ním stojím. Nyní dám politice ještě všechno, jdu do voleb s plným nasazením, ale za čtyři roky to už opakovat nebudu,“ uvedl tehdy. Ve skutečnosti kandidoval v roce 2020 znovu a bylo by obrovským překvapením, kdyby se svoji funkci nepokoušel za rok v krajských volbách opět obhájit.

Netolický nahradil v radě České Třebové Terezu Hýblovou (3PK), která z rady odstoupila. Seskupení 3PK tak bude mít i nadále v radě, kde sedí i Nestraníci a ODS, pět z devíti křesel.