Lidé během realitního boomu na nic nečekají, řadovka vyjde i na 13 milionů

Bývalá továrna Tesla v Pardubicích šla nedávno k zemi. Na jejím místě developer staví byty včetně těch v řadových domcích. Právě na nich lze dobře dokreslit, co se na realitním trhu v krajském městě děje.

Z pohledu kupujícího to není nic hezkého. Ceny vystoupaly na úroveň, která je pro lidi s průměrným platem neakceptovatelná. „Byty nejsou, a tak lidé kupují, co jde. Cena za metr čtvereční v Pardubicích u nových bytů je mnohdy i přes sto tisíc korun,“ uvedl realitní makléř Petr Ivanko, který se specializuje právě na Pardubice a okolí.

Jeho slova potvrzuje pohled na web s názvem Nová Tesla. Právě na něm jsou v nabídce i dvoupodlažní řadovky. Ty se vejdou na pozemek o výměře 217 metrů čtverečních, z toho obytná plocha je 190 metrů.

„Všechny rodinné domy jsou dvoupatrové. Obývací pokoj má přímý kontakt se zahradou a přípravu na krbovou vložku. Oblečení uložíte v samostatné šatně. Technická místnost schová rekuperační jednotku a zároveň poslouží jako úložné prostory. V garáži bude dostatek místa na auto i na vybavení pro vaše koníčky,“ píše se na webu o domcích s dispozicí 5+kk.

A cena? 12 900 000 korun. Z jedenácti nabízených jsou už čtyři pod rezervací. Přitom domky ani zdaleka nestojí.

„Samozřejmě, že cena není nízká, ale kdo chce kupovat, na nic nečeká. Osobně jsem prodával byty v projektu Prokopka, který roste za pivovarem. Tam stavba začala nedávno, ale všech 50 bytů už je pryč, hlad po nemovitostech byl hlavně do října obrovský,“ potvrzuje Ivanko.

Že ceny nemovitostí během pandemie v Pardubicích vyrazily směrem vzhůru, potvrzují na svých webech i další makléři.

Ceny za 15 let vyletěly na dvojnásobek

„Pro porovnání – zatímco na konci roku 2019 stál v Pardubicích metr čtvereční ve větším bytě průměrně 39 138 korun, v roce 2020 dosáhla cena až na 48 139, tedy o 23 procent víc. Z dlouhodobého hlediska, a to od roku 2005, ceny nemovitostí vzrostly o neuvěřitelných sto procent,“ uvedl makléř Martin Socha a sdělil, že z celorepublikového pohledu se Pardubice řadí mezi žádanější lokality.

A to prý „nejen díky velkému množství pracovních příležitostí, rozsáhlým studijním možnostem a široké nabídce volnočasových aktivit, ale také zásluhou výstavby několika tisíc bytů v rámci developerských projektů“.

Podobné údaje přidává i další makléř Martin Slavík: „Nemusí to na první pohled vypadat plně logicky, ale přesto je to tak. Ceny nemovitostí v krajském městě – a nejen v něm – v době koronakrize rostou. My jsme s kolegy v regionu Pardubic, Hradce Králové a Chrudimi zaznamenali nárůst i více než o dvacet procent.“

Podle Slavíka je zjevné, že lidé do bytů a domů také „uklízejí“ své úspory. Mají totiž strach z inflace.

„Za poslední roky se ceny některých druhů nemovitostí dokonce zdvojnásobily. Menší stagnaci a snížení cen jsme zaznamenali u pronájmů. Zájem je o všechny typy nemovitostí, vedou ale menší byty. Ty jsou totiž zajímavé i jako investice,“ dodal.

Nicméně se zdá, že kroky České národní banky, která několikrát navýšila úrokovou sazbu, se na zájmu lidí podepisují. Banky nyní půjčují peníze za mnohem horších podmínek než třeba před půl rokem a makléři to prý ihned pocítili.

„Poslední týdny jsou výrazně slabší. Nedá se to s létem a začátkem podzimu srovnat. Dalo se to čekat. Hypotéky jsou nyní pro hodně lidí problém, na byty nebudou mít. To trh logicky ovlivní,“ řekl Ivanko, který si však zároveň myslí, že ceny bytů dolů nepůjdou: „Nebudou už tak rychle růst. Dá se čekat stagnace, ale pád cen neočekávám. Prodávající jen bude muset třeba déle čekat, než najde zájemce.“