Stavbě srdce nemocnice hrozí zpoždění, kraj hraje o půl miliardy z EU

Nejdůležitější a historicky největší stavba Pardubického kraje začala loni v květnu s tím, že termíny jsou sice napnuté, ale když všechno půjde dobře, prosinec 2023 lze stihnout. Jenže dobře nejde vůbec nic.

Nejdříve prudce vystoupaly ceny stavebních materiálů, a když dodavatelské sdružení GEOSAN a PKS Stavby žádalo víc peněz než dohodnutou cenu 1,652 miliardy korun včetně DPH, uslyšelo od zástupců kraje ne.

Teď zase v celé zemi chybí materiál a stavbám kromě zdražení a komplikací hrozí zdržení. A to je přesně to, co si Pardubický kraj nemůže dovolit. Neboť zásadní půlmiliardová dotace z evropského programu REACT EU má jasnou podmínku. Akce musí být hotova do konce roku 2023.

„Pro nás z ukrajinské války plynou dalekosáhlé obtíže. Máme rozestavěnou budovu centrálního urgentního příjmu v Pardubicích a dodavatel má garanci materiálu pro klíčové konstrukce jenom do léta,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). Dodal, že výstavba hrubé stavby je zajištěna, ale není nasmlouváno železo pro pokračování prací.

Významným dodavatelem železné rudy je totiž Ukrajina a právě přerušené dodávky z této země způsobují růst cen železa a jeho akutní nedostatek v českém stavebnictví.

Komise bude muset změnit své nařízení, říká ministerstvo

Hejtman se obrátil na ministerstvo pro místní rozvoj, aby se pokusilo s Evropskou unií vyjednat posunutí termínu pro stavby financované z programu REACT EU, který měl zmírnit dopad epidemie covidu.

„Protože tyto objektivní okolnosti nám stavbu protáhnou. Vypadá, že rok 2023 jako termín dokončení se nám prolamuje směrem do roku 2024,“ uvedl hejtman.

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že o posunutí termínu bude usilovat.

„Ve spolupráci s dalšími členskými státy s Evropskou komisí o tom jednáme jako o jednom z možných řešení, jak pomoci příjemcům v této svízelné situaci,“ uvedl Vilém Frček z oddělení komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Dodal, že termín 31. prosince 2023 vychází z nařízení pro toto programové období a jde o nejzazší termín, kdy musí projekt fungovat a výdaje musí být dodavatelům zaplaceny. „Posun tohoto termínu by byl možný jen za předpokladu, že Evropská komise změní nařízení,“ uvedl Frček.

Sdružení Geosan a PKS Stavby smlouvu podepsalo bez cenové doložky, což je pro ně nyní nevýhodné. Firmy chtěly za dílo více peněz, nicméně zástupci Pardubického kraje uvedli, že jim nemohou vyhovět.

„K žádnému přecenění nedošlo, ani to není v našem právním prostředí možné. Jsme vázáni podepsanou smlouvou a platnou legislativou, jiný prostor nemáme,“ uvedl před časem náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).

Společnost Geosan Group varovala, že pokud nedojde ke shodě, potom se obrátí na soud.

O novém pavilonu Pardubické nemocnice politici hovoří jako o novém srdci nemocnice. Bude vklíněn mezi dnešní onkologii, neurologii, objekt velkých chirurgických oborů a radiodiagnostiku.

Osmipodlažní budova dosáhne výšky třiceti metrů. Na střeše bude heliport. Budova by měla zbavit nemocnici letitého handicapu. Po rozdělení východních Čech a vzniku Pardubického kraje se z ní přes noc stala krajská nemocnice, která ale na svoji roli nebyla připravena.