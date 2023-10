Pardubická nemocnice s investicemi nekončí, kraj hledá dalších 300 milionů

Postavit nový pavilon centrálního urgentního příjmu pro další fungování Pardubické nemocnice nestačí. Zdravotnické zařízení potřebuje další peníze, aby mohlo spustit vlnu stěhování jednotlivých oddělení do lepších prostor. Krajští radní proto schválili plán, který počítá s investicí ve výši 300 milionů korun, která by umožnila přestěhování interny a neurologie. Není však jasné, kdy se tato akce uskuteční.

Adeptů na přesun do lepších prostor má Pardubická nemocnice víc. Staré budovy by měly v budoucnu opustit interna a neurologie. Přesunou se do budovy číslo 27, kde nyní sídlí zejména chirurgické obory, jež najdou útočiště v novém pavilonu. Má to však jednu důležitou podmínku. Pardubický kraj na to musí najít peníze.

Kraj ve čtvrtek v tiskové zprávě oznámil, že začíná připravovat rekonstrukci budovy, v níž jsou dnes operační sály.

„První etapa spočívá v samotných úpravách budovy pro přestěhování interny a neurologie včetně výměny oken. Druhá etapa by pak měla být zaměřena na zateplení budovy a opravu střechy s tím, že chceme být připraveni na využití potenciálního dotačního titulu na úsporu energií,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

To, že nemocnice pro stěhování vybrala interní kliniku, je pochopitelné. Vysoký panelový dům sice vylepšilo zateplení, ale uvnitř to má k modernímu zdravotnickému zařízení 21. století daleko. Navíc je toto oddělení relativně daleko od jižní části, kde se nachází většina zdravotnických provozů a kde je i nový pavilon.

„Budova bývalé chirurgie by po rekonstrukci mohla nabídnout odpovídající moderní zázemí zejména interním oborům, které by už z povahy poskytované péče měly být v co nejužším kontaktu s obory ostatními. Koncentrace péče do jednoho místa tak uleví jednak pacientům a personálu, jednak provozu a logistice,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Najít potřebné finance je složité

V budoucnu by se stěhování mělo dotknout i dalších oddělení. „V dlouhodobějším horizontu je naším cílem postupný přesun vybraných oborů s lepší návazností právě na centrální příjem,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD/3PK).

Krajští radní v pondělí schválili investiční záměr, který počítá s rekonstrukcí a úpravou vnitřních dispozic pavilonu stávající „nové chirurgie“. Zatím předpokládají, že do oprav celkem vloží 297 milionů korun.

„Zahájení realizace stavby je podmíněno zajištěním finančních zdrojů pro investici v několika letech. Samozřejmě se budeme snažit vyhledávat také vhodné národní či evropské dotace,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Najít peníze v rozpočtu může být složité hned z několika důvodů. Pardubický kraj si dlouho a oprávněně stěžuje, že z daní dostává podobně jako Zlínský či Středočeský kraj méně prostředků, než by měl. Vláda, která slíbila rozpočtové určení daní změnit, problém odsunula. Pardubický kraj tak nemá peníze ani na investice, které nesnesou odkladu. Mimo jiné chybí prostředky na parkovací dům v Pardubické nemocnici.

Částka 300 milionů se bude hledat těžko i proto, že je tu řada jiných čekatelů. Peníze má slíbené Svitavská nemocnice, jejíž modernizaci už kraj odkládá dvacet let. Modernizace lůžkových oddělení interny, chirurgie a porodnice by přitom podle posledních odhadů měla stát více než 1,1 miliardy korun.