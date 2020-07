Nemocnice mají šanci získat nečekané miliardy na urgentní příjmy i záchranku

Podmínkou je, že hotovo musí být v roce 2023. Kraj bude žádat až o tři miliardy korun.Snaha Evropské unie rychle zareagovat na následky pandemie koronaviru se totiž přetavila v další transfer peněz do členských států.

Konkrétně do Česka by mělo přijít v rámci projektu REACT kolem 30 miliard korun na podporu investic zejména ve zdravotnických zařízeních. Ovšem podmínkou je, že stavby musí být hotové do prosince 2023.

Pokud by kdokoliv nyní na to chtěl zareagovat, nemá velkou šanci. Pardubický kraj přitom právě nyní řadu akcí chce zahájit.

„Projekty v tomto stupni rozpracovanosti nemá prakticky nikdo. Nás to potkává skutečně náhodou. Pokud se to podaří, bude to zásadní zvrat ve financování zdravotnictví, ale i dalších záležitostí,“ řekl hejtman Pardubického kraje (ČSSD) Martin Netolický s tím, že Pardubický kraj podle jeho informací má reálnou šanci peníze získat.

Investice jdou do Pardubic, Ústí i Moravské Třebové

Kraj chystá šest žádostí o dotaci, jež by měla uhradit sto procent nákladů akce. Prvním adeptem je stavba centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí za 400 milionů, která už jede, druhá etapa ale začala až po letošním únoru, takže podmínky evropského programu splní.

Klíčové by bylo získat peníze na stavbu budovy s operačními sály a centrálním příjmem v Pardubické nemocnici, která vyjde i s přístrojovým vybavením na zhruba 2,2 miliardy korun.

Už má stavební povolení, projektant dokončuje dokumentaci, krajští radní pravděpodobně v září budou vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele díla. Díky pomalému tempu nyní politici sahají na dotaci, která by historicky největší investiční akci kraje zaplatila z cizích peněz.

Pro splnění podmínek dotace je tu jediná hrozba - totiž aby kraj skutečně stihl akci dokončit do prosince 2023. Stavba by měla začít příští rok.

„Na výstavbu se počítá se dvěma a půl až třemi roky. Je to tedy napjaté, ale realizovatelné,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Zatímco stavební část za asi 1,7 miliardy korun lze podle něj dokončit v termínu, investice za přibližně půl miliardy na vybavení nové nemocniční budovy pravděpodobně už ne.

Když dodá peníze Unie, dostane se dřív na Svitavy

Pardubický kraj ale chce získat peníze i na stavbu nové budovy Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která má stát 336 milionů korun a měla by začít ještě letos.

A třebaže dotace na doléčovací zařízení určeny nejsou, politici tvrdí, že nemocnice bude fungovat jako záloha pro nemocné s koronavirem nebo jiným infekčním onemocněním. „Bude pro to stavebně výborně disponována,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Havíř.

Do balíčku kraj přihodí i drobné žádosti - o peníze na výjezdovou stanici záchranářů v Seči, na sloučení oddělení JIP ve Svitavách a bude chtít získat i sto milionů korun na modernizaci spalovny v Pardubické nemocnici.

Pardubický kraj tak může teoreticky získat až tři miliardy korun. Místo očekávaného zadlužení by najednou měl volné ruce. „Tím se pak ve výsledku v rámci krajského rozpočtu zvětší prostor pro financování všech dalších oblastí ve správě kraje, od silnic až po školy a kulturu,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Uvolněné peníze by kraj mohl a asi i měl použít na modernizaci Svitavské nemocnice za odhadovaných bezmála 700 milionů korun. Tato rovněž dlouho odkládaná akce by podle hejtmana jinak začala až v roce 2025.

„Svitavská nemocnice si rekonstrukci celé lůžkové kapacity zaslouží, možná z těch pěti nemocnic, které mám na starosti, nejvíc,“ uvedl Gottvald.