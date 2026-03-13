Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

  17:06,  aktualizováno  17:06
Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na železničním přejezdu pod osobní vlak. I přes hrozivě vypadající nehodu z automobilu vystoupila jen s oděrkami.
Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech pod vlak. (13. března 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Nehoda se stala po 15. hodině na přejezdu chráněném světelnou signalizací na komunikaci v místní části Píšťovy. Na místě zasahovala profesionální i dobrovolná jednotka hasičů z Chrudimi.

Srážka vůz odmrštila mimo trať, auto skončilo převrácené na střechu. Řidička, která v něm cestovala sama, měla velké štěstí. Přestože náraz vozidlo vymrštil několik metrů za přejezd, podle mluvčího krajských záchranářů Josefa Strašíka žena z havarovaného vozu po střetu sama vystoupila.

„Utrpěla pouze lehká povrchová poranění. Záchranářská posádka ji transportovala k dovyšetření na chirurgickou ambulanci do Chrudimské nemocnice,“ dodal Strašík.

Policisté u řidičky a strojvedoucího vyloučili požití alkoholu. Ve vlaku podle policie cestovalo přibližně 40 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. „Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.

Podle webu mimořádných událostí Českých drah je na trati mezi Chrudimí a Slatiňany provoz zastaven a po 16. hodině byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Probíhá vyšetřování mimořádné události. Termín obnovení provozu je stanoven přibližně na 18. hodinu.

