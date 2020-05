VIDEO: Zdrogovaný řidič utíkal od nehody, auto mělo kradené značky

Případ se stal už minulý víkend, policie o něm však informovala až nyní. Mezi Pardubicemi a Lázněmi Bohdaneč havaroval Volkswagen Golf, jenž řídil sedmadvacetiletý muž.

„Po projetí pravotočivé začátky vozidlo přes levý jízdní pruh sjelo do travnatého svahu, narazilo do dopravní značky a následně do stromu. Řidič se od nehody snažil utéct,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Na útěku ale šofér byl jen pár minut, okamžitě po něm začali pátrat policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Dohnali jej v přilehlém lesíku.

Zjistili, že muž nemá řidičské oprávnění a auto, které řídil, bylo vyřazeno z provozu. Navíc jelo na kradených registračních značkách. „U řidiče byl také proveden pozitivní test na drogy,“ dodala Janovská.

„Řidič byl pak předán záchranné službě a v nemocnici s ním byly provedeny další nezbytné úkony,“ řekla Janovská.

Dopravní policie nehodu dál vyšetřuje, čeká se na přesné zjištění hladiny návykových látek v těle. Policisté se zajímají také o kradené značky.