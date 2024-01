Obří nůžky začaly likvidovat zničené vagony po nehodě v České Třebové

Za normálních okolností je vjezdové nádraží českotřebovského uzlu plné nákladních vlaků. Po nehodě ze 3. prosince 2023, kdy nákladní vlak Pn 54812 minul návěstidlo zakazující jízdu a srazil se s před ním rozjíždějícím nákladním vlakem Nex 62102, je provoz značně omezen.

Po nepoškozených kolejích jen sem tam projede motorová lokomotiva s několika nákladními vagony. Železničáři totiž hned po nehodě začali pracovat na demontáži trakčního vedení, aby se k 17 nejvíce poničeným vagonům dostala těžká technika.

Ta začala v kolejišti úřadovat včera poté, co byla zprovozněna provizorní přístupová cesta z betonových panelů, po které se k haldě trosek dostal bagr s hydraulickými nůžkami. Nasazení těžké techniky je v režii dopravce IDS Cargo, který zničené vagony vlastní.

„My už v tuto chvíli nemáme s likvidací nehody nic společného. Firma si odstraňování zničených vagonů zajišťuje sama. Po likvidaci si kolejiště převezme Správa železnic k opravě,“ řekl velitel drážních hasičů v České Třebové Luboš Číž.

Vagony, které bylo možné po kolejích odvézt, už jsou pryč. Uprostřed kolejiště zbyla jen ohromná hromada šrotu, která přijde rozstříhat a poté odvézt k odborné likvidaci.

Už včera se tak obří nůžky začaly zakusovat do prvních rámů podvozků. „Baráky, mosty, demolice mostů na dálnici. To všechno jsem zažil, ale na kolejích jsem ještě nedělal nic,“ řekl reportérovi MF DNES bagrista, který vzápětí s pomocí střihacích nůžek uchopil několikatunový vagon jako dětskou hračku.

„Některé kusy musím brát nadvakrát, jde to hůř. Něco stačí ukroutit. Plechové věci se dají rozstřihnout raz dva,“ dodal k likvidaci vagonů, které se musí rozdělit na menší kusy, aby je poté mohl naložit na přistavený vagon.

Jakmile se bagr prokouše k lokomotivě, která vyšroubovala škodu na 150 milionů korun, čeká ji naložení pomocí jeřábu. Obilí ve zničených vagonech má zlikvidovat specializovaná firma se sacím bagrem, který je připraven u stavědla vjezdového nádraží.

„Než to uklidíme, bude to chvíli trvat. Čtrnáct vagonů je tady na hromadě, patnáctý teď odvezli. Dva se ještě nenašly. Ty jsou někde dole,“ ukazuje do útrob hromady šrotu jeden z pracovníků odborné firmy.

„Když se vlaky srazily, muselo to být, jako když spadne letadlo. Vezměte si, že vagon i s nákladem váží 80 tun, a přesto se zlomil,“ kroutí nechápavě hlavou jeden z mužů. Celkem měl nákladní vlak 30 vozů. Náraz utlumily nárazníky až patnáctého vozu v pořadí, kde byl nárazník jen zlomený.

O síle nárazu v osmdesátikilometrové rychlosti svědčí ve změti trosek i kolejnice vykroucená do výšky dvou metrů. Zajímavé je, že kabina strojvedoucího zůstala neporušená. Odneslo to stanoviště na opačné straně lokomotivy. „Strojvedoucí měl ohromné štěstí, že vyskočil. Kdyby se schoval v lokomotivě, nejspíš by to nepřežil,“ dodal pracovník likvidační firmy.

Podle informací MF DNES strojvedoucí, který před srážkou vyskočil z lokomotivy, vypověděl, že mu na lokomotivě selhaly brzdy. Pravdu se vyšetřovatelé dozvědí až po analýze tzv. černé skříňky, která průběh jízdy zaznamenává.

Třicetiletý strojvůdce vyvázl pouze se zlomenou rukou. Od vážnějšího úrazu ho zřejmě ochránila vysoká sněhová pokrývka.