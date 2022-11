Při nehodě se vysypaly basy s pivem, silnice k D35 bude zavřená

11:18

Příliš do krajnice vjel dnes ráno řidič nákladního auta za Holicemi na Pardubicku. Kamion se převrátil na bok a do příkopu teklo lahvové pivo. Policisté upozorňují, že silnice I/36, která funguje jako přivaděč k dálnici D35, bude do noci zavřená.