Chrudim se kvůli odlivu lékařů bojí o svou nemocnici, odchází i primář

Primář interního oddělení Chrudimské nemocnice Tomáš Tomek posledního března končí. Doufá, že jeho nástupci se podaří obnovit na oddělení standardní režim. Teď k tomu chybí minimálně pět lékařů, z toho by měli být alespoň dva atestovaní. „Vedení nemocnice náhradu za mne intenzivně hledá,“ uvedl Tomek.

Interny malých nemocnic mají potíže v celé zemi, v Pardubickém kraji s nedostatkem internistů bojují i ve Svitavách. „S výjimkou fakultních nemocnic prakticky nenajdete nemocnici s interním oddělením, která by lékaře dlouhodobě nehledala. Pracovní trh v tomto oboru je na tom dnes tak, že nové lékaře nepřilákají ani statisícové náborové příspěvky. Nemluvě o tom, že tak mezi kolegy může vzniknout disharmonie,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Problémy se na interně Chrudimské nemocnice projevily už loni v září, po půl roce přetrvávají. O minulém víkendu byla příjmová ambulance oddělení uzavřena, například v úterý fungovala jen do půl čtvrté odpoledne. Nejsou lékaři, kteří by tam mohli sloužit, pacienti se tak musí vypravit do Pardubic.

Teď odchází i primář. „Jdu do soukromé ambulance, nabídku jsem dostal už dříve, ale nechtěl jsem odcházet v době pandemie. Je to pro mne cesta, jak zpomalit. Vedou mne k tomu i osobní důvody, také stres a vyčerpání,“ řekl Tomek, který v Chrudimské nemocnici pracuje dvacet let.

Nemocnice patří kraji, ale pro město je dění na interně a v celé nemocnici mimořádně citlivé. Místní politici tvrdí, že se snaží o situaci jednat se zástupci nemocnice i kraje.

„Obavy mám velké, nejsem spokojen, jak je to personálně nastavené na interně i v celé nemocnici,“ uvedl k tomu starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Zastupitelům například vadí, že déle než rok není obsazen post oblastního ředitele Pardubické a Chrudimské nemocnice. „Připomíná mi to Titanic, všichni jsou v klidu, a čas běží,“ uvedl chrudimský zastupitel Jiří Hradec (Koalice pro Chrudim) na posledním jednání zastupitelstva.

Interna je dnes nejzranitelnějším místem všech menších nemocnic. Jde o náročný obor, který v posledních dvou letech nesl hlavní tíhu náporu pandemie koronaviru. Během ní i po ní začali podle primáře Tomáše Tomka lékaři odcházet do soukromých ambulancí nebo minimálně do provozů, kde je výrazně nižší zatížení – méně stresu, méně přesčasové práce, menší zatížení v pracovní době. Těm, co zůstali, pak přibyla práce. Řada z nich také už nechce sloužit velké objemy přesčasové práce.

„Je to generační trend. Ochota lékařů podílet se větší měrou na zajištění nepřetržitého provozu nemocnic formou výkonu ústavní pohotovostní služby klesá. Ústavní pohotovostní služba je totiž zajišťována prakticky vždy prací nad rámec běžné pracovní doby. A doba, kdy byli lékaři ochotni strávit v nemocnici nepřetržitě až například 56 hodin, mizí zcela jednoznačně v nenávratnu,“ uvedl Tomek.

Dodal, že při malém počtu lékařů v malé nemocnici to znamená, že není možné zajistit nepřetržitý provoz interních ambulancí.

Nemocnice už oslovila přes 120 lidí

Vedení kraje i nemocnice tvrdí, že se snaží získat posily. Jenže internisté nejsou. „Od podzimu loňského roku jsme oslovili více než 120 lékařů s touto specializací s nabídkou práce ve Svitavách a Chrudimi. Měnit působiště jsou však ochotné pouze jednotky lékařů,“ uvedla Semrádová.

Na interní oddělení v Pardubickém kraji od září loňského roku nastoupilo sedm lékařů, po dvou šli do Chrudimi, Svitav a Ústí nad Orlicí, jeden pak do Litomyšle. Nemocnice také nyní hledá ředitele pro Pardubickou a Chrudimskou nemocnici.

„Od toho očekáváme stabilizaci i v personální oblasti,“ uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN). Dodala, že nemocnice budou muset více spolupracovat a například využívat společný lůžkový fond.

Primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal, který je současně poslancem hnutí ANO, upozorňuje, že fúze pěti krajských nemocnic do jedné firmy v roce 2014 nepřinesla to, co krajští politici slibovali. Totiž vzájemnou pomoc v případě personálních problémů. Podle něj existovali dva lékaři z interny Pardubické nemocnice, kteří chtěli jít pracovat do Chrudimi, ale vedení oddělení jim to rozmluvilo. „Je to o organizaci práce a firmy, není to tak, že by lékaři nebyli,“ řekl Kasal.

„Řešení personální situace jednoho oddělení přetažením zaměstnanců stejného oddělení sesterské nemocnice nepovažuji za systémové. Pouze bychom problém oddálili či přenesli jinam,“ reagovala Matoušková .

Pokud se má opět rozjet standardní provoz chrudimské interny, je však podle Tomáše Tomka klíčové podstatně prohloubit spolupráci s Pardubickou nemocnicí.

„A to jak na poli medicínském, protože některé pacienty bude nutno směrovat přímo na specializovaná oddělení do Pardubic, tak na poli vzdělávacím,“ uvedl.

Ideální by podle něj bylo, aby mladí lékaři, kteří kvůli získání atestace potřebují absolvovat stáže na specializovaných pracovištích, byli v Chrudimi po tu dobu nahrazeni kolegy z Pardubic.

„Pokud budou mladí lékaři sloužit a zajišťovat provoz na chrudimské interně bez možnosti udělat si bez zbytečných prodlev a odkladů atestaci, nebude pro ně zaměstnání v Chrudimské nemocnici, potažmo Nemocnici Pardubického kraje atraktivní, a další odliv lékařů nastane záhy,“ řekl Tomek.