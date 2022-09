Firma chce výrazně zvětšit skládku, která dávno přerostla sousední kopec

Skládkování v Česku mělo skončit v roce 2024, pak stát termín odložil na rok 2030. Firma AVE CZ však bude na Chrudimsku připravena i na další případné posunování zákazu.

Chystá se totiž rozšířit skládku nad městem Nasavrky tak, aby mohla fungovat i na konci třicátých let 21. století. Město Nasavrky i sousední obec Ctětín s tím předběžně souhlasí.

„Nemáme proti tomu námitky. Skládka je tam dvacet třicet let a stále ji doplňují, takže kdyby ji chtěli zavřít, tak to už udělají,“ řekl starosta obce Ctětín Jiří Bakeš.

Od roku 1993 se ze skládky v Nasavrkách stala nová dominanta Železných hor, přerostla sousední kopec Ochoz. Je vidět z širokého okolí, provokuje například i v nádherném výhledu ze Slavické obory nad Pekelským mlýnem, byť nepůsobí v členité krajině tak drsně jako třeba skládka stejné firmy v Čáslavi.

Až dosud firma AVE CZ Odpadové hospodářství rozšiřovala skládku v Nasavrkách salámovou metodou. Poslední pokus prodloužit její životnost o dva roky a sto tisíc kubíků odpadů sice získal souhlas úřadů, ale firmě z technických důvodů nevyšel.

Nyní proto oznámila plán nový a daleko ambicióznější. K dosavadní kapacitě milion kubíků odpadu chce přidat dalších 741 tisíc kubíků. Vyplývá to ze záměru zveřejněném v informačním systému EIA. Ten nyní projde takzvaným zjišťovacím řízením.

„Plánované rozšíření skládky je situováno jižním a jihovýchodním směrem v návaznosti na stávající areál skládky Nasavrky v extravilánu obce Nasavrky, zhruba 550 metrů od obytné zástavby města a ve vzdálenosti 150 metrů východně od silnice I. třídy Pardubice - Trhová Kamenice,“ uvádí společnost Ekomonitor, která pro firmu zpracovávala oznámení k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Firma vedle toho plánuje vystavět logistické centrum určené k dočasnému skladování nebezpečných odpadů či mechanické úpravě některých odpadů. V praxi by to podle oznámení znamenalo, že skládka by fungovala tak jako dosud, jen kvůli provozu nového centra by k ní zajíždělo dalších padesát nákladních vozů denně ve směru od Chrudimi.

Ve hře je i přeložení potoka

Spolek Čisté Nasavrcko plán firmy AVE CZ odmítl. „Rozšíření skládky znamená přiblížení skládky k obytným domům, a tak vliv hluku, zápachu a rizika poškození spodních vod pro tyto obytné domy stoupá. Kritická je situace pro obec Bratroňov, část Kvítek, kde není k dispozici jiný zdroj vody než místní studny,“ uvedl předseda spolku Čisté Nasavrcko Ondřej Nekvapil.

Ten je i proti přeložení Libáňského potoka. „Změna tvaru okolí a údolí díky tělesu skládky je neakceptovatelným zásahem do přírody,“ uvedl.

Klíčové pro rozšíření skládky bude stanovisko úřadů, které mají chránit životní prostředí. Provozovatelé skládky ale dosud jejich souhlas vždy získali. Skládka zatím nemá rozumnou alternativu, bez ní by se náklady na likvidaci odpadů pro obyvatele Chrudimska a Pardubicka zvyšovaly mnohem rychlejším tempem než dosud.

Rozšíření skládky by mohl stopnout Ctětín, do jehož katastru by mělo její těleso nově zasahovat. Obec ale nyní připravuje územní plán, v němž chce skládku umožnit, a získat peníze pro svůj rozpočet tak, jako to už roky dělají sousední Nasavrky. „Samozřejmě, že jde o finance. O přesných částkách jsme se ještě nebavili,“ uvedl starosta Bakeš.

Kraj nechá rozhodnutí na obcích. „Pro mne osobně je v tuto chvíli především důležitý názor samospráv z okolí. Další postup by tak jednoznačně neměl být v rozporu s jejich názorem a postojem,“ uvedl radní kraje Miroslav Krčil (3PK).