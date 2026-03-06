Napadení se údajně odehrálo v úterý 27. ledna krátce před sedmou hodinou večer. Šestačtyřicetiletá žena policii ohlásila, že ji oslovil neznámý muž s žádostí o cigaretu. Poté, co mu žena odmítla vyhovět, pořezal ji a zmizel. Čím ženu pořezal, dříve policie neuvedla. Napadená žena nadýchala téměř dvě promile a s povrchovým řezným poraněním skončila v nemocnici.
Policisté se případem intenzivně zabývali a po neznámém muži pátrali. S žádostí o pomoc se obrátili i na veřejnost. Všechny prověřované okolnosti je však nakonec dovedly ke zjištění, že se žádný trestný čin ani přestupek nestal.
„Kriminalisté v rámci prověřování události provedli celou řadu úkonů a na základě zjištěných informací došli k závěru, že vůči oznamovatelce nedošlo ke spáchání trestného činu ani přestupku,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Policie tak vyvrátila nepravdivé informace, které se šířily na sociálních sítích a vyvolávaly paniku.
„Kriminalisté zjistili, že řezné zranění bylo způsobeno jiným způsobem, než jak bylo původně uvedeno v prvotním oznámení. S ohledem na ochranu osobnosti ženy nebudeme k případu uvádět žádné bližší informace,“ řekla redakci iDNES.cz Kopecká.
Zároveň policie ujistila obyvatele Chrudimi, že jim v souvislosti s tímto oznámením žádné nebezpečí nehrozí.