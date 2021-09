VIDEO: Řidič při couvání porazil okrasný sloupek na náměstí, letos už osmý

Naposledy dopravní kolizi zaznamenala jedna z kamer na náměstí Míru. Na záznamu je vidět, jak se řidič stříbrného Opelu Corsa s jízdním kolem v kufru snaží zacouvat k okraji chodníku.



Při couvání se mu však dostal do zákrytu jeden z okrasných sloupků, který nárazem porazil. Řidič, aniž by se přesvědčil, do čeho vlastně narazil, co poškodil, z místa ujel.

„Stane se, nejsme neomylní. Důležitější však je, umět se k věci přiznat, což řidiči tohoto vozidla bylo cizí. Ze strany městské policie byl následně dle registrační značky zjištěn provozovatel vozidla a věc se všemi potřebnými údaji předána k dalšímu řešení a k náhradě škody,“ uvedl velitel městských strážníků ve Svitavách Rostislav Bednář.

Podobné ťukance jsou na svitavském náměstí poměrně běžná věc. Někdy je na vině nepozornost, špatný odhad, ale i vandalismus.

„V letošním roce jsme sloupky vyměňovali nebo vraceli na místo už osmkrát. V tomto konkrétním případě jsme vyzvali řidiče k uhrazení způsobené škody, případně to postoupíme dále k řešení policii,“ sdělil Bronislav Olšán, jednatel společnosti Sportes, která má údržbu městského mobiliáře na starost.

Jeden nový sloupek stojí město kolem pěti tisíc korun. Úplné výměny se letos dočkaly už tři.

„Zásoba nových se nám pro letošní rok tenčí. Budeme muset objednávat další. Když ale sloupek není poškozen fatálně, daří se nám je opravit nebo slepit,“ dodal Olšán s tím, že například loni kvůli covidovým karanténám podobné šrámy téměř neevidují.