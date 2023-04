Do Staré radnice ve Svitavách se po 90 letech vrátí úředníci, přibude výtah

Jsou to přesně čtyři roky, co se vedení města Svitavy odhodlalo najít další kanceláře. Rostoucí počty úředníků, kteří v přenesené působnosti musejí vykonávat řadu agend pro stát, jednoduše řečeno nebylo kam poskládat. Bylo zcela normální, zvláště na odborech, které nejsou z řad obyvatel tolik zatěžované, že se o malou kancelář museli dělit čtyři úředníci.

Ulevit městskému úřadu se 130 úředníky, který vykonává svou působnost pro město Svitavy a 27 okolních obcí, se městu podařilo až díky pronájmu komerčních prostor v komplexu dvou budov v ulici T. G. Masaryka.

Svitavy pronájem devíti kanceláří vyjde ročně na 190 tisíc korun. Šlo tehdy podle vedení města o finančně nejschůdnější variantu.

„Než za miliony rekonstruovat prostory pod střechou objektu u Langrovy vily, rozhodli jsme se pro pronájem kanceláří. Vyjde nás to určitě levněji,“ řekl před čtyřmi lety tajemník Městského úřadu ve Svitavách Lubomír Dobeš.

Komerční objekt s 41 kancelářemi a kinosálem je však nyní za 58 milionů korun na prodej a město má obavy, že by nový vlastník mohl chtít kanceláře rychle vyklidit a nemovitost přeměnit na bytový a parkovací dům.

„Je na to vypracovaná studie. Musíme proto situaci řešit, abychom zanedlouho neměli stejný problém s úředníky jako před lety,“ řekl před nedávnem k hledání nových kanceláří starosta Svitav David Šimek.

Pro město se mezitím naskytlo ideální řešení v centru Svitav. A to přímo v útrobách Staré radnice, ve které shodou okolností předváleční představitelé města řešili stejný problém jako dnes. Tedy nedostatek úřadoven, pro které se v listopadu 1933 našly prostory v Langrově vile vlastněné v té době ještě městskou spořitelnou.

Pro úředníky to bude historický návrat

Po 90 letech by se do prvního patra radnice měl nastěhovat odbor školství a kultury, investiční oddělení odboru rozvoje města a útvar interního auditu. Zvažuje se i možný přesun kanceláře městského právníka. Nebude to však hned. Kanceláře je potřeba opravit a hlavně je udělat bezbariérovými.

Bezbariérovým se stane první patro Staré radnice, a to díky tomu, že městu tento týden krajští zastupitelé poskytli sedmisettisícovou dotaci na zbudování nového výtahu v sousedním domě U Mouřenína, který je s radnicí propojen spojovací chodbou.

„Máme na rekonstrukci zpracovánu projektovou dokumentaci. Odhadované celkové náklady jsou 12 milionů korun. Letos chceme začít výstavbou výtahu v sousedním domě U Mouřenína, kterým zajistíme bezbariérovost prvního patra radnice. Zároveň otevřeme zazděný historický průchod mezi oběma budovami,“ řekl k letošní investici starosta Svitav.

Na rekonstrukci vnitřních prostor by město chtělo získat dotaci. „Diskutuje se o finančních podporách z Národního plánu obnovy nebo z Modernizačního fondu. Proto vyčkáváme, jak budou nastavené podmínky. Mohli bychom získat až 85 procent,“ dodal Šimek.