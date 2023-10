Pardubické náměstí jinak a lépe. Od Zelené brány zmizí auta, přibudou stromy

Čtyřproudová silnice plná aut. Parkoviště přímo u bran kostela. Tři stromy a kousek trávníku. Nevzhledné vchody do roky zavřeného podchodu.

Náměstí Republiky v centru Pardubic rozhodně nepatří mezi výstavní místa krajského města. Prostor mezi honosnou budovou divadla a vchodem do historického centra města, který obstarává dominantní Zelená brána, je mírně řečeno nevzhledný. A není tak divu, že by ho radní chtěli výrazně změnit.

„Cílem je vytvoření moderního a přívětivého prostoru pro obyvatele města. Bereme to jako první etapu revitalizace náměstí, zaslouží si komplexní obnovu. V dalších etapách bude potřeba řešit dopravní situaci a druhou stranu náměstí u Grandu,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Město má hotovou architektonickou studii, na podobě náměstí se podíleli i obyvatelé, chtěli vyřešit dopravu, zeleň a požadovali vybudování vodního prvku. „Pořádali jsme na toto téma debaty s veřejností a ohlasy byly vesměs pozitivní,“ uvedl primátor Nadrchal.

U kostela svatého Bartoloměje je několik parkovacích míst, která město zruší. Trávník u památníku padlých nebude zabírat tolik místa, bude tam ale víc vysázených stromů, lavičky a fontána. „V červenci architekt Zdeněk Pech odevzdal vypracovaný návrh stavby na revitalizaci náměstí Republiky. Cílem projektu je posilování ochrany biologické rozmanitosti a zeleně v lokalitě, která je součástí historického centra a spadá do městské památkové rezervace. Záměrem je mimo jiné zklidnění prostoru,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Celý prostor se tak především zvětší ve prospěch chodců, protože autobusy nebudou parkovat v zálivu, ale přímo v dnešním silničním pruhu. „Parkování nepatří do historického centra, aspoň ne v takovém rozsahu. Vodní prvek bude připomínat řeku, která tam kdysi tekla. Rozhodně přibude stromů. Ty jsou nyní u kostela jen dva a to chceme změnit. Naopak trávník se o něco zmenší,“ řekl Nadrchal. Nyní se odhadovaná cena díla pohybuje kolem 50 milionů korun.

Podchod zatím zůstane, zvenku vidět nebude

Město už také rozhodlo, co udělá s podchodem přímo pod Zelenou bránou, který je kvůli havarijnímu stavu zavřený už od roku 2016, kdy v něm musela skončit restaurace Kra Kra. Radnice ho zakonzervuje a dá odbourat vchody, které vystupují na povrch. Místo bude předlážděno.

„Do budoucna to může fungovat jako technický přístup pro inženýrskou infrastrukturu. Moderní trendy v dopravě spíš preferují mimoúrovňové křížení. Investice do podchodu by byla tak enormní, že toto řešení se nabízí jako přijatelnější,“ řekl Jan Nadrchal.

Podchod ale bude nutné také opravit. „Momentálně do něj zatéká, ten stav není úplně dobrý. Nerad bych se dočkal situace, že se nám propadne,“ doplnil primátor města.

Podle bývalého náměstka primátora a dnešního opozičního zastupitele Petra Kvaše z ODS bude potřeba opravit podchod z vrchu, tedy rozbít silnici. A do takové akce se těžko radnice může pustit dříve, než bude stát právě budovaný severovýchodní obchvat města. Jeho dokončení je v plánu na jaře 2025. „Pokud vše půjde podle plánu, tak by obnova náměstí měla začít v roce 2025,“ uvedl k tomu Hrabal.

Otevření obchvatu by mělo v centru zklidnit dopravu, což radním nabízí další možnosti. „Náměstím povede cyklostezka a zvětší se přechod pro chodce. Součástí studie je dvanáctimetrový přechod pro chodce u Zelené brány. Jde to v ruku v ruce s plánovaným vymístěním trolejbusů z třídy Míru,“ dodal Hrabal. Město by na projekt mohlo čerpat i peníze z Evropské unie.