Koldín má obchod bez prodavačů, místní nepotřebují ani chytrý mobil

Obchody v malých obcích dlouhodobě bojují o přežití. O svůj obchod v minulosti přišly Čankovice na Chrudimsku, Chlum na Hlinecku, Kamenná Horka na Svitavsku a řada dalších. Se stejným osudem se však nechtěl smířit Koldín nedaleko Chocně.

Dosavadní vietnamský obchodník, který měl pronajaté prostory v bývalé škole, místním moc nevyhovoval hlavně kvůli přestřeleným cenám. Obec se proto pokoušela hledat ekonomicky přijatelné řešení. A našla.

„Stáli jsme tak fakticky před rozhodnutím, zda hledat nové nájemce, obchod zavřít nebo jej zkusit provozovat sami. Zároveň jsme věděli, že na dlouhodobé dotování provozu obchodu s personálem nemáme dostatek prostředků. Po mnoha diskusích a anketách mezi místními obyvateli jsme se proto rozhodli jít cestou automatického provozu,“ říká starosta Koldína Petr Vilímek.

Inspiraci našli u Olgy Dvořákové, která v Bítovanech jako první v Pardubickém kraji otevřela bezobslužný krámek, jenž funguje v hybridním režimu, tedy v rámci standardní otevírací doby je v něm lidská obsluha.

V Koldíně na to chtěli jít jinak. „Věděli jsme, že chceme obchod totálně bez obsluhy. Hledali jsme možnosti, jak by mohl fungovat. Hledali jsme dodavatele, který by do toho chtěl jít s námi. Oslovili jsme i družstvo Konzum, které mělo v plánu otevřít bezobslužnou prodejnu v Ústí nad Orlicí. Domluvili jsme se na franšízové spolupráci,“ popsal starosta zrod prodejny, která je v republice první svého druhu.

Nová prodejna v obci s 380 obyvateli se na první pohled neliší od jiných automatických prodejen. Příjemně klimatizovaný obchod na pár metrech čtverečních nabízí prakticky vše, co člověk ze sortimentu základních potravin potřebuje. Jen se musí smířit s tím, že jedinými společníky při nákupu jsou tady nanejvýš dva vrnící chladicí boxy.

Jak si však redaktor portálu iDNES.cz mohl vyzkoušet, člověk má v obchodě pocit, že je prodavačka někde poblíž, jen si pro něco odběhla. Všude je čisto, čerstvé vyskládané pečivo není problém nakoupit ani ve dvě odpoledne. Trvanlivější pečivo včetně koláčů je v sáčcích zabalené úhledně zvlášť. Na krájené uzeniny nebo pult s masem tady logicky nenarazíte, ale balenou šunku, klobásy, sýry, jogurty či vlašský salát chladicí boxy nabízejí v dostatečném množství.

Chybí jen ovoce a zelenina, mrzí zákaznici

Do ticha se ozve pípnutí. Do prodejny vchází paní Hana, která si jde nakoupit. Obchod si pochvaluje. „Zásobování je velice dobré. I ty ceny jsou stejné jako v choceňském Konzumu. Jen mi tady chybí ovoce a zelenina,“ říká zákaznice.

Ačkoli stejně jako u jiných automatických prodejen je možné ke vstupu použít mobil s bankovní identitou a vygenerovaným QR kódem, stejně jako dalších 199 obyvatel Koldína použila čipovou kartu Contio, díky které může do obchodu vstoupit.

„Dnes je má prakticky polovina místních obyvatel a zájem je i mezi obyvateli okolních obcí. Nechtěli jsme nikoho ze starších obyvatel, kteří nemají bankovní identitu, zahnat do kouta. Na začátku jsme měli v prodejně asistentku prodeje, která byla lidem takovou průvodkyní při nákupu. Na začátku mi jedna starší paní říkala, že z toho nespala, že si ani nenakoupí. Dnes už s tím žádný problém nemá,“ řekl starosta k čipové kartě, na kterou si zejména starší lidé mohou na obecním úřadě dobít i kredit.

„Zejména toho využívají starší obyvatelé, kteří jsou ještě zvyklí, že jim pošťačky nosí důchod v hotovosti a nemají žádné platební karty,“ dodal Vilímek ke zhruba dvaceti rozdaným kartám.

Za necelý měsíc od otevření lidé v koldínském Konzumu uskutečnili více než tisíc nákupů.

Častým návštěvníkem je i Věra Kaplanová se svým manželem. „Pro větší nákupy jezdíme do Chocně, ale na malé nákupy je to fajn. O víkendu zajdu třeba pro čerstvé rohlíky k snídani. Pekař mě budí ve tři ráno, když nám svítí autem do oken. To tady nebývalo. A slíbili, že do budoucna bude v obchodě i ovoce a zelenina,“ vyjadřuje spokojenost bývalá prodavačka, která si už zvykla, že v prodejně narazí nanejvýš na brigádnici, která tam pravidelně vyrovnává zboží a stará se o úklid.

Automatický provoz prodejen se ukazuje být jedním z možných řešení zachování obchodní obslužnosti venkova a může být modelem i pro další obce.

„V těch nejmenších obcích je však potřeba i další podpora z veřejných zdrojů, protože náklady na provoz jsou stále vysoké,“ uvedl ředitel rozvoje sítě diskontních prodejen Coop Lukáš Němčík.

Obec za rekonstrukci prodejny včetně vybavení zaplatila 600 tisíc korun, měsíční náklady se pohybují kolem 5 tisíc korun. Koldín na prodejnu získal také individuální dotaci 210 tisíc korun od Pardubického kraje.

Udržet prodejny na venkově se dotacemi snaží ministerstvo průmyslu a obchodu i Pardubický kraj. Ten plánuje automatizované prodejny systémově podpořit.

„Venkovské prodejny podporujeme dlouhodobě prostřednictvím dotačního podtitulu Programu obnovy venkova, ale zároveň bychom chtěli podat pomocnou ruku i těm obcím, které přijdou s nápadem na otevření takto specifické prodejny, jejíž počáteční provoz se bez finanční pomoci neobejde,“ uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Pro zákazníky, kteří chtějí širší nabídku zboží, funguje koldínský obchod i jako výdejna pro internetovou objednávku. V obchodě jsou pro tento účel zřízeny speciální chlazené výdejní boxy.