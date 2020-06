Druhá nafukovací hala v areálu pardubického Sokola se zatím stavět nebude

V každé správné tělovýchovné jednotě není o emoce nouze. Většinou však jde o ty sportovní.

Ovšem pardubičtí sokolové v posledním půlroce prožívali i ty negativní, řekněme politické, které často přecházejí i do osobní roviny. Spory vyvolal návrh vedení výboru T. J. Sokol Pardubice I na výstavbu už druhé nafukovací haly v areálu historické sokolovny v Jiráskově ulici.

Proti nápadu se v prvé řadě postavil místostarosta jednoty Miroslav Janovský. Ten navíc dokázal přes sociální sítě spojit poměrně početnou masu lidí, kteří jeho odpor podpořili.

„Zhruba pět stovek podpisů se zatím sešlo u prohlášení proti špatně připravené rekonstrukci areálu Sokola v Pardubicích. Především proti odstranění hřiště pro veřejnost, nové nafukovací hale a odstranění antukového volejbalového kurtu,“ uvedl Janovský už začátkem letošního února.

A byť se svou kritikou byl v počátku ve výboru osamocený, zdá se, že jeho názor v Sokole postupně sílí. „Momentálně není v celé věci nic nového. Výstavbu haly jsme zmrazili do konce letošního roku. Pak se uvidí co dál,“ uvedl starosta organizace Vít Drašar.

Ten stavbu od začátku hájil a snažil se ji prosadit. Logicky se mu kroky kolegy Janovského moc nelíbily. Stál i u zveřejnění prohlášení, které na Janovského, jenž v minulosti vedl třeba i českou ženskou florbalovou reprezentaci, tvrdě útočilo.

„My, níže uvedení členové výboru T. J. Sokol Pardubice I, jsme překvapeni a zaskočeni nestandardním jednáním bratra Miroslava Janovského. Velmi nás zklamala jeho osobní aktivita, kterou nasměroval proti připravovanému projektu Rekonstrukce venkovního sportovního areálu Na Olšinkách, schválenou většinou výboru T. J.,“ stálo na webu organizace s tím, že text podepsali všichni členové výboru až na Janovského.

Ten je zatím mírně optimistický. Podpora petentů mu dává naději, že nakonec druhá nafukovací hala v centru Pardubic stát nebude.

„Dohodli jsme se, že do konce roku to necháme být. Myslím, že to bude dobré i proto, že vychladnou hlavy a trochu opadnou emoce,“ uvedl Janovský, podle kterého je sportování v nafukovacích halách už přežité. „Nemá smysl zlikvidovat veřejné a oblíbené hřiště na úkor nafukovačky, která sportovcům nenabízí komfort hodný 21. století,“ dodal.

Lidé si stěžovali primátorovi

Boj proti nafukovací hale se dostal na stůl i primátorovi Martinu Charvátovi. Tomu si totiž stěžovali lidé ze zmíněné Jiráskovy ulice, kteří koukají přímo na hřiště Sokola.

„Nafukovací hala není opravdu nic hezkého. Stříbrná želva ležící v zástavbě. V zimě je v ní zima, v létě vedro. Křik se v ní rozléhá nepřirozeně, je to taková jeskyně,“ uvedla Iva Maršíková ze zmíněné ulice.

Naopak Vít Drašar říká, že vzhledem ke kapacitním problémům potřebují sportovci další halu. Navíc podle něj na té nafukovací není nic špatného. Stejného názoru je i Miroslav Herudek — šéf sportovní komise města za ANO a stavitel nafukovacích hal, který MF DNES potvrdil, že by měl o zakázku sokolů zájem.

Ostatně pro organizaci stavěl už stávající halu. „Samozřejmě, že součástí nového projektu je i hluková studie, ke které se vyjadřovala hygiena a dala souhlasné stanovisko. Provoz v hale denně končí tak, aby nerušil noční klid, a topení se vypíná,“ uvedl k výtkám sousedů areálu Miroslav Herudek.

Ten se také poměrně nevybíravě pustil do Miroslava Janovského, kterého nařkl z manipulací petentů. „Někteří lidé své podpisy odvolali, neboť zjistili, že byli panem Janovským mylně informováni, a přesto se jejich podpisy pan Janovský nadále ohání,“ dodal.

„Jsem velice rád, že za zájmy Sokola se tak srdnatě bije i podnikatel Miroslav Herudek. Jeho snaha nezištně pomáhat je příkladná. Zařídil Sokolu zpracování projektové dokumentace, jako předseda sportovní komise města usiloval o schválení dotačního grantu, ze kterého by bylo možné hradit z městského rozpočtu povinnou spoluúčast, sehnal Sokolu firmu na napsání žádosti o dotaci, lobbuje za projekt. Nezbývá než ‚poděkovat‘,“ reagoval ironicky Janovský.