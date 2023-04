Generální oprava pardubického nádraží je za půlkou, vyjde na 6,4 miliardy

Hlavně zachovat původní ráz pardubického nádraží. V tomto duchu se nesou opravy jak na výškové budově u nádraží, tak v restauraci, která se také kompletně předělává.

Stavebníci pod dohledem památkářů a architekta Miroslava Řepy, který nese po svém otci Karlovi práva na projekt pardubického nádraží, zachovávají například velmi častý prvek mozaiky, která zdobí sloupy, podlahu nebo tvoří obklady.

„Chceme, aby vše působilo, jako dříve. Někdo už to nyní nazývá, že je to Retronádraží. Přiznám se, že nás to nijak neuráží. Myslím si, že Pardubice budou opět rezonovat z pohledu kvality nového nádraží jak pro cestující, tak z pohledu provozního, bezpečnostního,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Některé opravované prvky lidé neuvidí jako například moderní zabezpečovací zařízení. Celý uzel Pardubice bude dálkově ovládán z Prahy.

Cestující pak ocení nová zastřešená nástupiště, která jsou bezbariérová. Největším hitem budou zřejmě eskalátory, které jsou jak z příjezdového, tak odjezdového podchodu.

„Nyní se dokončuje čtvrté a páté nástupiště. To by mělo být hotové do 30. června. Poté budeme opravovat nástupiště číslo tři, což by mělo být hotovo do konce roku, a to včetně příjezdového podchodu,“ řekl Svoboda s tím, že z pohledu nádraží bude letos všechno dokončené vyjma nástupiště na Hradec Králové.

Letos se také usadí na pilíře zbývající díly lávky a postupně se doplní výtahy a eskalátory. S otevřením pro veřejnost se počítá v polovině příštího roku.

Oprava uzlu Pardubice vyjde na 6,366 miliard korun. Správa železnic zatím utratila zhruba 70 procent této sumy. Významnou část těchto peněz pokryje evropská dotace. V příštím roce bude cifra kompletně proinvestovaná.

Oprava bývalého hotelu s kinem vyšla na více než půl miliardy korun. „Budou tam i cvičné sály pro výpravčí dispečery. Výšková budova včetně restaurace by měla začít fungovat prvního září. Chci věřit, že to bude naplněno,“ řekl Svoboda.

Předmětem jednání je vybudování nové zastávky Pardubice centrum, která překvapivě není součástí projektu a nejsou na ni peníze. Ministerstvo dopravy chce proto o část peněz požádat jak Pardubický kraj, tak magistrát.

„Vnímám zájem o výstavbu této zastávky, a proto intenzivně komunikuji s městem i krajem. Samotná stavba musí proběhnout v zákrytu s probíhající modernizací celé stanice, čas nás tedy tlačí,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka.

V plánu je ještě kompletní oprava odjezdové haly. Správa železnic by ještě letos chtěla vyhlásit soutěž. I zde bude složité zachování všech služeb ve stávající hale.