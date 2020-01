Pardubické nádraží čeká velká oprava, práce začnou v chátrajícím hotelu

Pohled na budovu pardubického nádraží je poněkud smutný. Kdysi výstavní stavba rozhodně nezáří. Tristní je především stav vysokého hotelu, který je do hlavního objektu začleněn.

„Roky se nestalo nic, trvá to strašně dlouho, objekt nesmírně chátrá. Každý zvenku vidí, v jakém stavu je hotelový objekt. Nevidí ho ale vevnitř, tam je to katastrofa. Je to vybydlené a netroufám si jít se podívat do nějakého pokoje. Je mi to strašně líto, ale osobně už v tom víc udělat nemůžu,“ opakovaně hořekuje architekt Miroslav Řepa, který drží autorská práva na budovu.

Památku totiž projektoval jeho otec architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou na konci 40. let. Jedna z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb byla otevřena v roce 1958.

I proto si veškeré stavby po opravě musí zachovat svůj památkově chráněný ráz. Interiéry nádražní haly budou podle projektantů v co největší míře uvedeny do původního historického stavu, ale zároveň budou odpovídat budoucím potřebám využití.

„Jsem s projektanty v kontaktu, vše se děje s mým souhlasem,“ uvedl loni v létě Řepa, když se začala opravovat alespoň malá část zmíněného hotelu.

Nyní bude rekonstrukce pokračovat. Oprava nádraží přitom bude rozdělena na dvě části. „Letos se začne s rekonstrukcí budovy hotelu. Dostane novou fasádu, okna, inženýrské sítě a střechu. Její další využití plánujeme pro vlastní potřeby. Druhou část, výpravní budovu, máme zahrnutou do investiční činnosti po roce 2020,“ uvedla Nela Friebová ze Správy železnic.

Oprava kolejiště by měla začít už letos v červnu

V červnu by se také měla zahájit modernizace železničního uzlu Pardubice. Kolejiště se zmodernizuje na rychlost 160 kilometrů za hodinu na hlavních kolejích.

Propojení částí města oddělených železnicí zajistí nová lávka pro pěší na Duklu.

„Se zástupci ministerstva dopravy i Správy železnic se nám podařilo uzavřít unikátní trojstrannou dohodu o financování. Ta jasně říká, že lávku nám zaplatí z 85 procent stát. Díky tomu budou náklady pro město pouze v jednotkách milionů oproti původním předpokladům,“ uvedl poslanec a zastupitel Pardubic Martin Kolovratník z hnutí ANO.

Při rekonstrukci samotného uzlu se zejména podstatně změní kolejiště, stavbaři vybudují ostrovní páté nástupiště a prodlouží k němu podchod.

„Kompletní modernizací projdou také všechna stávající nástupiště. Budou mít výšku nástupištních hran 550 milimetrů nad temenem kolejnice, tedy v úrovni podlahy železničního vozu, což značně usnadní nastupování a vystupování z vlaku. Vybaví se novým informačním a orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé. Přístup na všechna nástupiště bude zajištěn i pomocí eskalátorů. O bezbariérový přístup se postarají výtahy v odjezdovém podchodu,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Stavbaři také připraví podmínky pro případné přímé napojení železniční tratě z Chrudimi na pardubické hlavní nádraží. Projektanti také navrhli protihlukové stěny o celkové délce 1 409 metrů a výšce tři až tři a půl metru. Dvěstěmetrový úsek u Hlaváčovy ulice budou chránit bariéry dokonce vysoké čtyři metry. Na projekt přispívá Evropská unie, celkové náklady dosáhnou asi 3,9 miliardy korun.

Do plného provozu by měl být železniční uzel uveden na konci roku 2023. „Výluky budou probíhat v jednotlivých etapách tak, že na nádraží bude vždy zachován provoz, byť omezený,“ dodala Friebová.