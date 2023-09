Drážní dominanta v Pardubicích získala opět svůj lesk, hala na opravu čeká

O tři měsíce se nedočkal architekt Miroslav Řepa otevření nové výškové budovy u pardubického nádraží. Na celý areál zdědil autorská práva po svém otci Karlovi, který železniční komplex společně s Karlem Kalvodou a Josefem Dandou v 50. letech navrhli.

„Vzpomínám na svého muže, který se toho chtěl dožít. Když na pardubickém nádraží opravy začaly, vždycky to říkal. Opravou pardubického nádraží žil. Bylo to jeho dítě. Účastnil se všech porad. Vím, že třeba hodně bojoval za to, aby obložení bylo stejně decentní jako to původní,“ řekla vdova Eva Řepová.

Tam, kde nebylo možné zachovat původní prvky, je nechali stavitelé po dohodě s památkáři nahradit replikami.

„Fasádu tvoří tři odstíny fasádních keramických pásků. Původní páska byla sice jedna šarže, ale ta měla nedokonalosti. Po čištění párou, tlakem a chemikáliemi jsme našli tři odstíny v původním obkladu. Museli jsme tedy také připravit tři odstíny, nejtmavší a střední jsou zastoupené ve čtyřiceti procentech, nejsvětlejší oranžový ve dvaceti. Toto se muselo míchat v krabicích, aby se stejné barvy neshlukovaly u sebe,“ popsal ředitel stavby výškové budovy Martin Fibich.

Rozsahem se jedná o jednu z nejvýznamnějších nádražních oprav v republice. Oblíbené kino Svět, později známější pod jménem Sirius, bude sloužit jako multifunkční sál, například pro konference.

První patro výškové budovy se upravilo pro budoucí instalaci dopravního sálu, v dalších podlažích se nachází školicí místnosti, zázemí a pokoje. V nejvyšších dvou patrech působí zaměstnanci Centra sdílených služeb Správy železnic, kteří zajišťují finanční účetnictví pro celou organizaci.

Opravu nádražní budovy uskutečnily společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a EUROVIA CS v režimu Design & Build, který zahrnuje jak vypracování projektové dokumentace, tak i samotné stavební práce. Celkově vyšly náklady na 574 milionů korun. Stavbu finančně podpořila Evropská unie a Státní fond dopravní infrastruktury.

Po hotelu se oprav dočká také vyžilá nádražní hala. „Tendr vypíšeme na podzim, aby se práce rozběhly na jaře příštího roku a skončily v roce 2026. Celkové náklady by neměly překročit miliardu korun,“ řekl ředitel Svoboda.