Ze známého pardubického nádražního kina Sírius bude přednáškový sál

Obnova funkcionalistické budovy bývalého hotelu je již z větší části dokončena. Památkově chráněný objekt by měl začít sloužit od září. Známé kino Sírius ale nahradí multifunkční sál a bývalý hotel využije beze zbytku Správa železnic.

Nádražní budova s hotelem, která byla původně chloubou Pardubic, se v posledních desetiletích stala jejich ostudou. Z hotelu opadávaly obklady, o interiér se státní organizace staraly desítky let tak, že byl vybydlený a necitlivými zásahy poničený. Obnova hotelu vyjde na více než půl miliardy korun.

Základní opravou už prošla restaurace v přízemí, nově je tu akustický podhled. Na podlaze bude replika historické mozaiky. Ta ostatně prochází celou budovou. „Vyvzorkuje se určitá dlažba, ta se nařeže na malé čtverečky, nalepí na síťovinu a pokládá se do lepidla. Tento vzor tady původně byl. Také sloupy jsme obložili replikou původní mozaiky,“ sdělil ředitel stavby výškové budovy Martin Fibich.

Do restaurace se vejde 80 hostů a stejný počet může usednout na venkovní terasu. Do přízemí stavitelé zakomponovali moderní technologie. Restaurace má už provozovatele. Bude jím společnost Jídelní a lůžkové vozy. „Ono to vypadá, že je to velice lukrativní. Ale já považuju za obrovský úspěch, že do toho někdo šel, neboť energeticky to nebude jednoduché,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Starším ročníkům je znám také nádražní bufet. Nyní z něj bude jídelna pro školicí středisko, které vznikne ve výškové budově.

V předsálí kina byla mozaika ve špatném stavu, nová je zakryta fólií. Mozaiky historicky dodávala firma Rako, ta je dodává i nyní.

Nově bude z kina víceúčelový multifunkční sál. Mohou se zde konat konference, ale třeba i divadelní představení. Stavaři vyrovnali šikmou podlahu v kině. Přibude akustický podhled. Do dvou a půl metru nad podlahou bude dubový obklad, což je také historická replika. Původně byl tmavě hnědý, aby byla v kině tma, nyní byl zvolen světlý odstín, neboť sál už nebude třeba zatemňovat. Tam, kde byla promítací kabina, bude opět projektor s možností promítat na plátno, když to bude potřeba. Nádražní budovu zde bude připomínat zavěšené okřídlené kolo.

V Pardubicích se budou konat školení železničářů

Další patra výškové budovy využije beze zbytku Správa železnic. V Pardubicích vznikne jedno z nejdůležitějších školicích středisek. Při strategické poloze Pardubic se dá očekávat, že právě zde se bude odehrávat podstatná část odborných školení.

„V jednotlivých ředitelstvích sídlíme ve sklepích. Všechno stáhneme sem. Říkáme tomu sice školicí, ale já bych spíš řekl rekvalifikační. A pokud nebudeme rekvalifikovat různé profese, nebo lidi zvnějšku, tak je neseženeme,“ podotkl Svoboda.

Cena opravy výškové budovy přesáhne půl miliardy korun. „Tam se muselo rekonstruovat úplně všechno. Významně do toho zasahují také technologie. Součástí totiž budou cvičné sály pro výpravčí a dispečer, a to včetně zácviku na zařízení ETCS. Výšková budova s navazující restaurací bude dokončena prvního září, chci věřit, že to bude naplněno,“ řekl Svoboda.

Oprava bude čekat ještě nádražní halu a křídla budovy. Správa železnic chce soutěž na ni vyhlásit ještě letos. I zde bude složité splnit podmínky památkové péče. „Musíme také zachovat uspořádání všech služeb, které se nacházejí v hale,“ připomněl Svoboda.

Rekonstrukce je připravována s maximální snahou vrátit nádraží vzhled z roku 1958, kdy se otevřelo. Přestože jde o mimořádnou stavbu, komplex budov roky existoval v jakémsi vakuu. Léta si jej mezi sebou přehazovaly České dráhy a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Teprve v roce 2016 vláda rozhodla, že budovy převezme a také opraví SŽDC, tedy dnešní Správa železnic.

Na bídném stavu nádraží se přitom podepsaly právě státní organizace, které památkově chráněnou budovu užívaly. Například úpravy restaurace a bufetu byly v minulosti provedeny necitlivě bez ohledu na to, že jde o památkově chráněný objekt. Památkáři proti tomu neprotestovali. Pro MF DNES to před třemi lety vysvětlili tím, že je o připomínky nikdo nepožádal.