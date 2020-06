Pardubice čeká náročná oprava nadjezdu, stát na ni pošle čtvrt miliardy

Opravu klíčového mostu, který spojuje Pardubičky či Černou za Bory se zbytkem města, podpoří masivní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Město od státu získá příspěvek ve výši zhruba 217 milionů korun, který pokryje téměř veškeré náklady spojené se stavbou. Zbylých přibližně 18,5 milionu korun pak půjde z rozpočtu magistrátu.

„Pro Pardubice je to skvělá zpráva, navíc v době, kdy je každý rozpočet města poznamenaný koronavirovou krizí,“ uvedl primátor města Martin Charvát s tím, že zastupitelé na projekt již schválili 230 milionů korun. „Částku, kterou budeme moci proplatit z poskytnuté dotace, tak budeme moci využít na jiné investice,“ dodal Charvát.

Projekt má již platné stavební povolení, radnici zbývá najít zhotovitele náročné stavby.

„Projekt je nyní ve fázi zadávací dokumentace, abychom následně mohli vyhlásit výběrové řízení a vybrat dodavatele stavby. Vysoutěženo chceme mít do konce roku, abychom měli dostatečný čas na přípravu harmonogramu stavebních prací včetně jejich koordinace s dalšími účastníky,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že nejsložitější jednání budou se Správou železnic.

Ta totiž plánuje do rekonstrukce železničního uzlu Pardubice zahrnout i modernizaci tratí vedoucích právě pod nadjezdem.

Opravy mají začít na jaře

Oprava nadjezdu by měla být zahájena i s ohledem na klimatické podmínky v další stavební sezoně, tedy na jaře 2021. Projekt modernizace nadjezdu je připraven tak, aby k němu bylo možné kdykoli napojit budoucí sjezdy na ulici Hlaváčova i do areálu nemocnice a budoucího areálu Tesly Kyjevské, aniž by došlo k poškození konstrukce.

Konkrétní jednání se SFDI o podání žádosti a jejím úspěšném vyřízení vedl za město zastupitel a poslanec za ANO Martin Kolovratník, který je zároveň místopředsedou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Pokud celý plán vyjde, jak se nyní zdá, tak projekt Kolovratníkovi může pomoci v říjnových krajských volbách. Do nich povede Babišovu stranu jako lídr.

„Z mého pohledu je tato dotace naprosto unikátní v rámci celé České republiky. Stát totiž běžně samosprávám přispívá na takzvané křížení komunikací s nadřazenou infrastrukturou pouze jednotky nebo nízké desítky milionů korun,“ uvádí Kolovratník a dodává, že případ Pardubic byl jiný.

„Nadjezd Kyjevská kříží nejen silnici první třídy, ale také hlavní železniční koridor. Takto vysoká dotace by přitom vyčerpala skoro celý příspěvkový program SFDI,“ dodal s tím, že vše potřebné dojednal s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

Most z roku 1964 je v současné době již v dezolátním stavu a rekonstrukci nutně vyžaduje. Práce by měly trvat zhruba osm až devět měsíců a jistě přinesou velký tlak na ostatní cesty, které překonávají železniční koridor. Do problémů se dostanou také sanitky, které však budou mít povolené jezdit do areálu nemocnice po malé dřevěné lávce přes Chrudimku u tenisových kurtů Tesly Pod Vinicí.