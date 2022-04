Opravený nadjezd u pardubické nemocnice otevře v půlce dubna, zatím pro MHD

Už je to 13 měsíců, co naposledy jezdily přes most u pardubické nemocnice auta a trolejbusy. Kompletní oprava nadjezdu za čtvrt miliardy se oproti původním plánům notně protáhla. Kvůli různým problémům nemohla skončit v listopadu, jak se původně plánovalo. První auta se na most vrátí o velikonočním víkendu.

„Prakticky je hotovo. Dodělávají se detaily. Zatím vše nasvědčuje tomu, že první linky městské hromadné dopravy vjedou na most 15. dubna. Pak začne proces kolaudace. Pokud půjde vše dobře, tak osobní auta budou moci na silnici na přelomu dubna a května,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš zvolený za ODS, který měl stavbu ve své gesci.

Od samého začátku prakticky nic nešlo podle původních plánů. „Problémů bylo více, ale nyní nás zastihl ten hlavní. Jedná se o mostní pilíř číslo 13. Ačkoliv je třináctka moje šťastné číslo, tak mě nyní zklamala, protože pilíř je na tom tak špatně, že se musí zbourat,“ uvedl loni na konci léta Kvaš s tím, že větší komplikace se stavbě ani stát nemohla.

„Bohužel přesně podle zákonů schválnosti se jedná o pilíř, který je mezi železničním koridorem a rychlodráhou, a tak se k němu nedostane žádná těžší technika. Pilíř se odbourává vlastně ručně. Je to ta nejhorší věc, která se nám mohla stát,“ dodal politik.

Problémy zastavily práce na mostu

Přitom hned po začátku prací se ukázalo, že most je na tom mnohem hůře, než předpokládaly sondy, problém byl také s nálezem azbestu.

„Byl odstraněn, odvezen a ekologicky zlikvidován. Postupovalo se podle pravidel, která dala krajská hygienická stanice. Problém už je za námi, ale zastavil na několik týdnů jiné práce na mostu,“ komentoval průběh stavby Petr Kvaš.

Dlouhá oprava mostu způsobuje problémy ve veřejné i osobní dopravě. Vozy MHD měly podle odhadů původně najezdit po objízdných trasách 265 tisíc kilometrů navíc, kvůli zdržení to ale bude podstatně více.

„Abychom se vešli do financí, které budeme mít, musíme kilometry, které najedeme kvůli objízdným trasám, někde ubrat. Snažíme se vymyslet perpetuum mobile. Vymýšlíme řešení, aby na páteřních linkách zůstaly intervaly deset minut,“ řekl na začátku rekonstrukce šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán s tím, že původní odhad ztráty měl podnik spočítán na 15 milionů korun.

Problémy měly i sanitky, které přišly o nejkratší cestu do nemocnice. Provizorně tak mohly jezdit i přes dřevěný mostek přes Chrudimku u tenisových kurtů pod Vinicí.

Všem zúčastněným mohlo udělat radost snad jen to, že dokončení důležité opravy nezpomalila válka na Ukrajině. „Stavba už je v takovém stavu rozpracovanosti, že i když se několik Ukrajinců vrátilo domů, termín to neohrožuje. Jediné, co to může zhatit, je, že by se vrátila zima a nedaly by se dělat živičné povrchy,“ uvedl Kvaš.