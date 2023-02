Dva klíčové mosty v Pardubicích čeká oprava, přednost má ten v horším stavu

„Vzhledem k tomu, že se jedná o dva klíčové mosty v Pardubicích, bylo nutné zkoordinovat s krajem postup jejich oprav, abychom se vyhnuli velkým dopravním komplikacím. Víme o tom, že kraj chtěl letos začít opravovat Wonkův most. My zase musíme opravit náš most kpt. Bartoše, který je na tom ještě podstatně hůře,“ řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

„Jsme proto rádi, že nám krajští radní vyšli vstříc a svou opravu odložili do té doby, dokud vedle mostu kpt. Bartoše nebudeme mít mostní provizorium. Na něj by se totiž mohly vrátit vozy MHD a dopravě v centru by to ulevilo. To vše by mohlo být hotové na podzim, takže kraj by svou opravu nejspíše spustil až v roce 2024,“ dodal primátor.

Přes městský most mohou nyní jezdit jen osobní automobily a minibusy, a to pouze v jednom směru. Než zde město postaví most nový, hodlá zde umístit mostní provizorium. Kdy se to podaří, ale není zatím jasné. Kraj bude se zahájením oprav na sousedním mostě čekat.

„Vzhledem k aktuálnímu stavu mostu kpt. Bartoše jsme městu přislíbili, že bychom všechny práce na mostu Pavla Wonky zahájili až v momentě, kdy bude mít město osazené mostní provizorium,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Oprava mostu Pavla Wonky by měla stát více než 170 milionů korun včetně daně. Výběrové řízení není ještě ukončeno. Součástí prací bude mimo jiné výměna lan, výměna dilatačních závěrů mostu a obnova chodníků a povrchu vozovek.