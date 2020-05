Nový most přes Labe slouží cyklistům a pěším, za měsíc na něj vjedou auta

„Na mostě ještě zbývá dokončit levou stranu chodníku a zábradlí. Čekáme na dodávku potřebných komponentů z Číny. Bohužel se to zdrželo, ale jinak je vše víceméně hotové,“ řekl stavbyvedoucí firmy Stavby mostů Praha Milan Vrabec, který měl projekt na starosti.

Most má potřebnou průplavnou výšku, aby zde mohly v budoucnu plout lodě, což je základní požadavek pro projekt splavnění Labe.

„Jedním ze strategických cílů rozvoje vodních cest České republiky je dokončení splavnění do Pardubic.Kromě připravované výstavby nové plavební komory v Přelouči, která otevře plavební cestu vstříc Pardubicím, bylo třeba vyřešit i bezpečné proplouvání mostem mezi Valy a Mělicemi,“ řekl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

„Překážka s nízkou mostovkou a pilíři v řece je již minulostí. Věřím, že nebude dlouho trvat a podaří se nalézt s ochranou přírody akceptovatelné řešení překonání zdymadla v Přelouči a lodě konečně doplují do Pardubic. Jsem přesvědčen, že dnes jsou jednání na dobré cestě,“ řekl Fojtů.

Most vyšel na 258 milionů korun, 77 procent šlo ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 60 milionů korun přidal na stavbu Pardubický kraj.

Most Valy - Mělice Nový ocelový most je dlouhý 196 metrů. Železobetonová mostovka je široká 14 metrů. V hlavním poli přes řeku má rozpětí 84 metrů a je vyztužen obloukem tzv. Langerova trámu. Zajímavý byl průběh montáže, kdy se most z jednotlivých dílů sestavoval na mělické straně a po částech se ve dvou fázích přesouval na druhou stranu. Stavební dělníci na mostu pracovali nepřetržitě. Pracovní ruch neustal ani na Štědrý den. V zimě balili dělníci mostní konstrukci do obřího stanu, kde topili, aby správně zaschly potřebné nátěry.

„Výstavba dalšího labského mostu je velkou událostí. To i s ohledem na skutečnost, že Mosty přes Labe v Přelouči, Řečanech a Wonkův most v Pardubicích nejsou v dobrém technickém stavu. I most v Němčicích je na hranici únosnosti pro těžkou kamionovou dopravu,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Výstavbou mostu se vyřešilo hned několik problémů, které se 70 starým mostem vznikaly. „Lidé po nás požadovali osazení mostu semafory. Protože zde fungoval pouze jeden jízdní pruh, často zde v letních měsících, kdy lidé mířili k mělickým písníkům, kolabovala doprava. Hasiči zde při velké vodě museli odstraňovat u pilířů nahromaděnou náplavu, které se za ně zachytávala,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová.

Zmínila obavy obyvatel Mělic, ti očekávají nárůst dopravy, který s sebou nový most přinese. „Nikdo nevíme, jaký dopad na zatíženost dopravy bude nový most mít. Předpokládám, že tady bude omezení do 12 tun, jak bylo domluveno,“ řekla Burešová.

„Slibují nám, že nad 12 tun tu nic jezdit nebude. Pokud se ale zavře most v Přelouči, povede přes nás objížďka,“ říká předseda osadního výboru v Mělicích Aleš Kouba.

Šéf silničářů ale vzkázal, že oprava přeloučského mostu zatím není na pořadu.

„Od rekonstrukce mostu v Přelouči jsme upustili, je vyčerpaná příliš velká část sezony a hrozí nebezpečí, že by opravený most nebyl do zimy zprovozněn. S otevřením sezony v dubnu by Pardubický kraj v rámci Integrovaného regionálního programu měl zahájit opravu,“ řekl Němec.