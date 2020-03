Silničáři v Pardubickém kraji budou letos opravovat hlavně mosty

Když na jaře loňského roku začala na průtahu Hlinskem demolice a stavba nového mostu přes Chrudimku, více než půlroční uzavírku hlavní silnice I/34 proklínali hlavně řidiči kamionů, kteří místo objízdných tras projížděli úzkými ulicemi města, jen aby si nezajeli.

Letos se může podobná situace jen o pár kilometrů dál opakovat. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechá v Krouně na stejném silničním tahu strhnout most přes říčku Krounku. Výstavba nového přemostění si vyžádá uzavření silnice na sedm měsíců.

„Mělo by se začít na jaře. Počítá se s celkovou uzavírkou, na boku bude jenom lávka pro pěší. Kdy začne objížďka a kudy povede, mi není známo. Jako obec se budeme k objízdným trasám ještě vyjadřovat, aby nám kamiony neničily místní komunikace,“ řekl starosta Krouny Petr Schmied k plánované objížďce, která zřejmě povede po silnicích druhých tříd přes Skuteč a Svratku.

Že je most ve špatném technickém stavu, ukázaly průzkumné vrty. Most navíc přímo navazuje na budovu obecního úřadu, pod kterým Krounka protéká.

„Projektanti už prolézali naše sklepy, tak doufám, že při stavbě budou mít vše podchycené a nepohnou nám s budovou obecního úřadu a pošty, která na most přímo navazuje,“ dodal k technologicky náročné stavbě Schmied.

Řidičům i místním poškádlí nervy i oprava mostu ve Vysokém Mýtě. Tam se rekonstrukce obejde bez větších objížděk, zato povedou ulicemi města.

Do třetice se nových mostů dočkají i Pardubice. Nejkomplikovanější bude zřejmě demolice stávajícího a stavba nového propustku u kasáren na pomezí Semtína a Doubravic.

Trolejbusy povedou po provizorní trati

Veškerá doprava z tahu I/36 má být od března do července svedena na dočasný most vedle staveniště a na mostním provizoriu se počítá i s trolejbusy.

„Trolejbusové linky 3, 11 a 33 budou svedeny na provizorní most. Investor počítá se stavbou mobilních stožárů a trolejového vedení. Na začátku března máme s Ředitelstvím silnic a dálnic koordinační schůzku přímo na místě,“ uvedl ředitel pardubického Dopravního podniku Tomáš Pelikán a dodal, že provizorní trolejová trasa není úplně běžná věc.

Plánované opravy silnic I. tříd I/34 Krouna - celková rekonstrukce mostu I/35 Vysoké Mýto - celková rekonstrukce mostu I/36 Pardubice-Semtín - oprava propustku I/36 Pardubice-Semtín - celková rekonstrukce mostu I/17 Chrudim - oprava okružní křižovatky I/35 Moravská Třebová - oprava okružní křižovatky I/34 Vendolí - úprava křižovatek Kompletní opravy povrchů I/35 Vysoké Mýto - Hrušová I/35 (III/36826) Hřebeč - stará silnice I/35 Hrušová - Řídký (předpoklad) I/37 (II/324) - průtah Chrudimí (předpoklad) I/43 - Březová nad Svitavou - hr. Jihomor. kraje (předpoklad) Velkoplošné výspravy I/17 Chrudim – Zámrsk I/35 Litomyšl – Moravská Třebová I/43 Hradec n. Svitavou – Březovský les

„Za těch patnáct let, co v dopravním podniku pracuji, nic takového nepamatuji. Je to však pro nás i pro ŘSD jako investora po provozní stránce nejideálnější řešení. Platit náhradní autobusovou dopravu by vyšlo dráž než stavba provizoria,“ řekl Pelikán.

V průběhu letošního roku se silničáři možná o kilometr dál pustí i do náročné rekonstrukce podjezdu, který spojuje podnikové areály Semtína.

Jak uvádí web Ředitelství silnic a dálnic, za 42 milionů má být kompletně opravena nosná konstrukce i mostní vybavení.

„Stavba je komplikována množstvím vyvolaných přeložek inženýrských sítí a produktovodů,“ doplňuje web. Silnice bude průjezdná, ovšem jen kyvadlově, proto se dají komplikace očekávat zejména v ranních a odpoledních špičkách.

Na velkou uzavírku se budou silničáři připravovat i na východě kraje. Před celkovou rekonstrukcí Hřebečského tunelu mají na letošek naplánovanou obnovu povrchu na staré pětatřicítce, na kterou bude sveden veškerý provoz.

„Tunel má být uzavřen jednu stavební sezonu. Inovací projdou technologie i bezpečnostní prvky, při té příležitosti by měl být položen i nový asfalt,“ přiblížil probíhající jednání se silničáři starosta Koclířova Jiří Tesař.

S blížící se stavební sezonou musejí řidiči počítat i s obnovami asfaltových koberců hlavních tahů, do kterých půjde zhruba stejný finanční objem peněz jako v roce 2019.

„Velkoplošné opravy jsou zatím plánovány na silnicích I/17 v úseku Chrudim – Zámrsk, I/35 v úseku Litomyšl – Moravská Třebová a na silnici I/43 v úseku Hradec nad Svitavou – Březovský les. Práce budou probíhat za provozu, s omezením pro jednotlivá pracovní místa,“ informoval Jiří Hostaša z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic.

Silničáři se také vrátí k Vendolí na Svitavsku, kde před zimou položili nový asfalt na 3,5 kilometru dlouhý úsek strmého stoupání silnice I/34. Letos už jen dokončí nájezdy do dvou křižovatek, na kterých se v minulosti stala řada tragédií.

Zatím ve fázi příprav je obnova kompletního průtahu Chrudimí, který je po zprovoznění obchvatu veden jako silnice II/324.

Ta je však stále ve vlastnictví státu. „Pardubický kraj ji ještě od státu nepřevzal. Správa a údržba silnic Pardubického kraje požádala ŘSD, aby uskutečnilo opravu komunikace před samotným převzetím,“ uvedl Martin Madejewský z kanceláře hejtmana.