Koupit, nebo pronajmout? Pardubice shání náhradu za most kapitána Bartoše

Z nejhoršího jsou Pardubice venku. Most kapitána Bartoše, byť omezeně, může zatím dál fungovat. Úplná uzavírka není na stole.

„Zatím se zdá, že v tomto režimu budeme pokračovat,“ uvedl ředitel dopravního podniku a zastupitel Pardubic Tomáš Pelikán.

Spojnice mezi vlakovým nádražím a sídlištěm Polabiny je nyní zúžená, nemohou na ni těžké vozy a jednosměrný provoz řídí semafory. Klasické trolejbusy nahradily menší a hlavně lehčí vozy. Lidé se tak přes most dostanou i v městské hromadné dopravě. Přes most totiž jezdí speciální linka.

„Zpočátku jsme měli jen minibusy, které pojaly zhruba dvacet lidí. A to byl problém, protože se občas někdo do autobusu nevešel. Nyní máme větší vozy, do kterých se vejde čtyřicet až pětačtyřicet lidí. Je to lepší a lidé linku hojně využívají,“ řekl Tomáš Pelikán. Cestující se zatím přes most vozí zadarmo. To se však v dohledné době změní.

„Máme v plánu do konce května nainstalovat do vozů odbavovací zařízení. Do těch menších to nemělo smysl. Nyní nám tam utíkají nějaké peníze, tak to chceme napravit,“ doplnil Pelikán.

Zatímco současný stav se zdá být kolem mostu stabilizovaný, další postup při nutné opravě ještě není jasný. Připravuje se totiž teprve projekt rekonstrukce. „Ačkoliv most je ve špatném stavu už docela dlouho, veškeré přípravy opravy jsme spustili až nyní. Jdeme vlastně od nuly. Věřím, že na začátku léta budeme moudřejší,“ uvedl náměstek pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Město nyní zvažuje, zda bude kupovat provizorní most. „Co se týče mostu, tak musíme teprve rozhodnout, zda budeme provizorium kupovat, nebo pronajímat. Naše rozhodnutí závisí na tom, jak dlouho tam to provizorium bude. Pokud více než rok, tak se vyplatí ho koupit,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Most vydrží dva miliony přejetí

To, že provizorní most se bude klenout nad Labem více než rok, se dá považovat za skoro jisté. Stačí se podívat, jak dlouho už běží stavba nového železničního mostu pár set metrů dál po proudu.

„Asi to bude výhodnější. Cena sto metrů dlouhého mostu je nyní zhruba 30 milionů korun plus instalace. Měl by vydržet zhruba dva miliony přejetí, to znamená, že bychom ho poté mohli využít i jinde,“ uvedl Pelikán.

Zatím je tak jen jisté, kde bude dočasný most stát. „Bude na té straně dnešního mostu kapitána Bartoše, která je blíže Rosicím nad Labem,“ řekl Nadrchal. Na té straně vlastní město pozemky a i samotná instalace, která by se snad měla konat letos na podzim, bude podle Nadrchala jednodušší.

Základy mostu kapitána Bartoše jsou z roku 1882. I samotný železný most je už zasloužilý veterán. Mezi nádraží a Polabiny byl totiž přesunut z místa dnešního zdymadla, kudy v minulosti vedla hlavní cesta na Hradec Králové i Lázně Bohdaneč.

„Most se přesouval i kvůli tomu, že už nezvládal provoz trolejbusů. Proto se dal na své dnešní místo, tehdy po něm vozy MHD nejezdily. No a vidíte, sloužil tam dalších 70 let,“ uvedl Pelikán a dodal, že nevidí problém v tom, že základní konstrukce mostu je už 140 let stará.

„Díkybohu za to, proto ty sloupy stále stojí. Kdyby se to stavělo později, tak už to dávno spadlo,“ doplnil Pelikán.