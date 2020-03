Most u hřebčína zapsaného v UNESCO neopraví, přednost dostane přeloučský

„Je to náš chronický pacient,“ říká o mostu, který spojuje Kladruby s Řečany nad Labem, šéf krajských silničářů Miroslav Němec.



Silničáři musí most pravidelně sledovat, vědí, že ho žádná „plastická operace“ v podobě vylepšení nespasí. Most už dosloužil a potřebuje nového nástupce.

„Máme zprávy o tom, že z něj odpadávají i kameny, je to časovaná bomba. Upozorňujeme, že je to s ním špatné a je třeba jednat. V plánu investic jej ale nevidím,“ řekla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

Upozorňuje, že za poslední rok byla tonáž mostu minimálně dvakrát snižována, řidiči si však z omezení nic nedělají a dál zbídačený most devastují.

„Dlouhodobě průjezd dopravy fotíme a apelujeme, ať se s mostem už něco dělá, je to neúnosné. Chci se vyhnout tomu, abych musela kvůli mostu řešit nějakou vážnou situaci,“ řekla Matoušková.

O špatném stavu silničáři vědí a je víceméně jejich zbožným přáním, aby stařičké přemostění ještě nějakou chvíli vydrželo. „Provádíme denní monitoring, krajní pole mostu od Kladrub není v dobrém stavu,“ řekl Němec.

Plán silničářů je takový, že v seznamu oprav předskočí řečanský most ten v Přelouči. Ten přijde na řadu hned, jakmile se zprovozní nový valský most, který začne řidičům sloužit v červnu.

Může se ale stát, že stav řečanského mostu si vyžádá zásadní krok dříve. V tom případě vznikne vedle dosluhujícího mostu provizorium, které bude dočasně břehy Labe spojovat.

Most schválilo i UNESCO

„To byla od počátku naše podmínka. Naše škola je spádovou pro mnohé další obce. Nesmíme zůstat odříznuti, přes dočasný most musí projet autobusy, hasičská auta i zemědělci,“ řekla Matoušková.

Nová podoba mostu již existuje a schválili ho i komisaři UNESCO, kteří se s ním v přihlášce hřebčína na Seznam světového kulturního dědictví seznámili.

„Je to třípólový most, stejně jako konkurenční návrhy. Ty však mají podpěry buď v zátopovém prostoru Labe, nebo přímo v řece. Zde jsou krajní dvě pole v podzemní části v betonovém základu, nejsou tedy viditelné. Na těchto dvou polích se vynáší předpětí mostovky. Takže most bude dostatečně únosný, konstrukce bude štíhlá s minimálním optickým dopadem do krajiny a plným přemostěním řeky,“ řekl Němec.

Dodal, že toto řešení zajistí obousměrné průplavné parametry pro lodní dopravu. „Líbí se nám, je vzdušný, hezky zapadá do krajiny,“ řekla starostka Matoušková.

Kolik bude stát, není zatím jasné. Ovšem krajští silničáři chtějí zvolit stejnou metodu jako v případě pár kilometrů proti proudu stavěného mostu ve Valech. „Profil a výšku zaplatí jako investor Pardubický kraj, zbytek půjde za Ředitelstvím vodních cest, ve Valech to platí Pardubický kraj opačně,“ řekl Němec.

Že by se na most v těsném sousedství památky UNESCO nesehnaly potřebné miliony, není pravděpodobné. „UNESCO dveře k dotacím jednoznačně otvírá,“ shoduje se šéf silničářů se starostkou.