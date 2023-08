Pardubický kraj napumpuje do mostů minimálně 600 milionů korun

„Jedná se o hodně probíraný projekt v Řečanech nad Labem, kde se osazuje mostní provizorium. Dále dělníci pracují na mostech v Chocni, Křižanovicích, Chvaleticích, Kameničkách a v Jaroměřicích,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš z ODS.

Wonkův most počká Pardubický kraj se rozhodl odsunout na příští rok chystanou opravu Wonkova mostu, která ve špičce nejspíše způsobí paralýzu dopravy v Pardubicích. Je to další ze série odkladů, které tuto stavbu provázejí. Důvod je tentokrát jednoduchý. Právě teď totiž v krajském městě kvůli stavu sousedního mostu Kapitána Bartoše chybí rozumná alternativa pro cestu přes Labe.

Dalších sedm rekonstrukcí plánuje kraj zahájit letos a příští rok, náklady budou ještě vyšší.

„Jen modernizace důležitých mostů v Řečanech a Pavla Wonky v Pardubicích mají stát 160 a 142 milionů korun. Celkem se u projektů v přípravě náklady odhadují na více než 350 milionů. Na opravu 13 mostů v letošním a příštím roce počítáme s necelými 600 miliony,“ sdělil Kortyš.

Někde pomohou peníze Unie

Oprava Wonkova mostu v Pardubicích, která by měla začít v příštím roce a bude pravděpodobně rozdělena do dvou let, byla odložena do doby, než Pardubice vyřeší dopravu přes Labe mostním provizoriem v místě zničeného mostu Kapitána Bartoše. Spodní část mostu Pavla Wonky je ve špatném stavu. Bude nutné vyměnit lana volného předpětí a provést přeložky sítí, které se následně vrátí do konstrukce. V plánu je také výměna dilatačních závěrů, obnova chodníků a svrchních vrstev vozovky.

Protože nyní neexistuje státní dotační titul zaměřený na podporu rekonstrukce mostů, snaží se kraj využívat dotací z Evropské unie. Z Integrovaného regionálního operačního programu například od května opravuje 35 metrů dlouhý most přes Tichou Orlici v Chocni, po němž denně jezdilo kolem 9 000 vozidel.

Prohlídky a znalecká posouzení u něj zjistily závady, proto je nutná obnova svršku, sanace spodní stavby a nosné konstrukce a stavbaři opraví i přiléhající kruhový objezd. Práce mají být hotovy do konce letošního roku, předpokládané náklady bez DPH činí 45 milionů, dotace má pokrýt 16 milionů.

Kraj má ve správě více než 3 000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy a také 834 větších i menších mostů. Téměř 700 mostních konstrukcí je podle diagnostik v bezvadném až uspokojivém stavu, opravy ostatních kraj plánuje.