Přeloučský most se dočká opravy, v Pardubicích a Řečanech si musejí počkat

Jeho oprava by měla začít hned zkraje stavební sezony a vyžádá si jeho úplnou uzavírku. Oprava vyjde na 40 milionů korun bez DPH a kraj na jeho opravu bude nyní hledat zhotovitele.

I proto musí počkat oprava mostu v Řečanech nad Labem, jehož stav ale také není dobrý. „V roce 2021 nás čeká rekonstrukce mostu v Přelouči, a tak je nemyslitelné jak z finančního, tak z dopravního hlediska uzavřít také most v Řečanech, který musí sloužit jako objízdná trasa za omezení nosnosti a rychlosti vozidel,“ řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Další adepti na opravu jsou v pořadníku na roky 2022 a 2023. Nejsou na ně však peníze.

„Jedná se o finančně velmi náročné stavby, které bude z krajského rozpočtu za stávající situace jen velmi obtížné financovat. Vše bude záležet na tom, jaký dopad bude mít schválený daňový balíček na rozpočet Pardubického kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který je v krajské radě zodpovědný za oblast financí a rozpočtu.

Oprava mostu Pavla Wonky v Pardubicích tak připadne až na rok 2022. Klíčový most potřebuje vyměnit tzv. deviátor, který přenáší napětí mezi mostní konstrukcí a ocelovými lany. Vysokopevnostních lan je na mostě dvaačtyřicet, některé volají po rekonstrukci.

„Expertní tým za podmínky monitoringu zbytkového napětí lan jeho provozní užívání umožní,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Ostatně příští rok bude na silnicích v samotných Pardubicích dopravní léto pekelné. Bude se opravovat nadjezd u nemocnice, dokončovat mimoúrovňové křížení na Palackého a nejspíše dojde i na rekonstrukci nadjezdu v Doubravicích přes železnici.

Na papíře ano, přes řeku zatím ne

Most, který přivádí návštěvníky ke kladrubskému hřebčínu, památce UNESCO, by se mohl začít opravovat v roce 2022, spíše však na něj přijde řada o rok později, pokud to tedy stařičký zchátralý most v Řečanech nad Labem vydrží. O technické podobě mají silničáři jasno.

„Vzhledem k tomu, že se nachází na splavné cestě, tak spadá do veřejného zájmu státu. Proto jsme oslovili ministerstvo dopravy, Ředitelství vodních cest i Státní fond dopravní infrastruktury, aby se jako v případě mostu ve Valech jednalo o společnou investici. Znamenalo by to, že kraj zaplatí šestatřiceti miliony korun průplavní profil a stát zafinancuje most na národní vodní cestě,“ přiblížil plán Kortyš.

Celková hodnota stavby se zpřesňuje, v tuto chvíli se pohybuje na 160 milionech korun.

Podoba mostního provizoria zatím není jasná

Ačkoliv vlastní stavební práce v Řečanech nad Labem začnou až ve stavební sezoně roku 2022, už nyní běží územní řízení. „To jsme rozdělili na řízení pro mostní provizorium vedle mostu a most jako takový, abychom neztráceli čas,“ upřesnil Němec.

„Mostní provizorium je další investicí, kterou budeme muset řešit. V tuto chvíli zvažujeme, zda bude ekonomicky výhodnější pořízení mostního provizoria, nebo jeho pronájem pouze na dobu úpravy mostu,“ doplnil Kortyš.