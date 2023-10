Pardubice si na nový most čtyři roky počkají, mohou se sejít tři opravy najednou

Mosty v Pardubicích na tom nejsou dobře. Opravit potřebují prakticky všechny. Nepříjemné navíc je, že zároveň.

Dlouho se krajský úřad domlouval s městem, aby najednou nebyly přivřené mosty Pavla Wonky a kapitána Bartoše. „Z našeho pohledu není možné ucpat Pardubice proto, že se obě akce sejdou tak, jak hrozí, že by se mohly sejít,“ uvedl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, kterému patří Wonkův most.

Jenže nakonec ke zmíněnému scénáři dojde. Kraj už nemůže s opravou velkého mostu přes Labe čekat a do oprav se pustí na jaře.

V té chvíli ovšem vedlejší radniční most kapitána Bartoše bude stále otevřený jen kyvadlově. Příprava provizorního mostu i toho nového se totiž oproti původním plánům notně zpozdila.

„Optimistická varianta počítá s tím, že od července 2024 do dubna 2025 by probíhaly projekční práce a samotné budování nového mostu by se konalo mezi květnem 2025 až dubnem 2027. Město dále předpokládá, že funkční mostní provizorium by bylo součástí první etapy výstavby. Díky tomu by mohlo sloužit už od října 2025,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Přitom původně chtěla mít radnice hotové provizorium do června příštího roku, aby se kraj mohl v létě pustit do opravy Wonkova mostu. Vše ale zbrzdily problémy s přeložkami sítí. „Všechny kroky se snažíme co nejvíce zrychlit a chceme co nejdříve vyhlásit soutěž na projekční práce, u kterých preferujeme metodu design and build, a začít s výstavbou,“ doplnil primátor.

Z možné opravy tří mostů panují obavy

Do téměř až absurdní roviny celou věc posouvá ještě ten fakt, že se Ředitelství silnic a dálnic chystá na opravu dalšího mostu přes Labe, který je na čtyřproudové silnici mezi rosickým nádražím a Paramem. Reálně tak hrozí, že budou najednou „přiškrceny“ všechny tři velké pardubické mosty přes Labe.

Ze zmíněného, pro řidiče až brutálního souběhu tří rekonstrukcí má strach hejtman Netolický i s ohledem na to, že za rok se konají krajské volby a lidé by v nich mohli projevit své rozhořčení. „Měli bychom – město a kraj – napnout všechny síly, abychom lidi nenaštvali. Tady asi nikdo nebude rozlišovat, čí je který most. Nebo jestli budeme vyvěšovat cedule, to není naše, to je jeho? Tak daleko to snad nedojde,“ uvedl Martin Netolický.

Politici z radnice mají však pro odkládání opravy mostu kapitána Bartoše dobrý důvod. Mají totiž slíbeno, že jim na projekt za stovky milionů výrazně přispěje stát. „Kvůli výdajové efektivitě, a to i možné dotační podpoře od Státního fondu dopravní infrastruktury, je navržena instalace mostního provizoria společně s výstavbou nového mostu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

V této chvíli je provoz na mostu kapitána Bartoše řízen semafory, přičemž kapacita mostu je celkem dostačující pro individuální automobilovou dopravu. Kolony se u mostu většinou netvoří.

„Hromadná doprava byla odkloněna na most Pavla Wonky a minibusová linka číslo 902 zůstala na mostě, na trase hlavní nádraží – Polabiny operuje během dopravní špičky v intervalech osmi minut, mimo špičku jsou intervaly patnáct minut,“ řekla mluvčí radnice Kristýna Vlasáková.