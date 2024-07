Most na vytíženém tahu na Moravu je ve špatném stavu, čeká se na dostavbu D35

Když se v roce 1992 otevíral obchvat Moravské Třebové, veřejnost byla rozpolcená. Stavbu zahájenou za minulého režimu kritizovali zejména lidé, kterým se nelíbilo, jak necitlivě nová silnice protne okolí Křížového vrchu. Centru města se však ulevilo.

Silnice I/35 je dnes nad údolím Třebůvky ve směru na Mohelnici vedena nad střechami domů po mostní estakádě dlouhé 200 metrů. Teď se ukázalo, že 32 let starý most je ve špatném technickém stavu.

Nikdo z Ředitelství silnic a dálnic si dnes vzhledem k enormně vytíženému hlavnímu tahu nechce připouštět, že by se estakáda nějakým zásadním způsobem opravovala před dokončením dálnice D35 do Mohelnice.

„Nechali jsme si udělat posudek od mostařů a ti říkají, že to do dostavby dálnice vydrží,“ řekl na dotaz MF DNES šéf pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr. Silničáři na špatný stav mostu přišli během mostní prohlídky. ŘSD si proto nechalo na most vyhotovit externí posudek, který zhodnotil most detailněji.

„Stavba je poplatná době,“ potvrdil Vebr. Podle něj nosníky nejsou v ideálním stavu a uložení mostu by mohlo být problematické. Avšak betonová konstrukce není podle ŘSD v tak vážném stavu, že by to ohrožovalo bezpečnost a na estakádě musel být omezen provoz.

České normy klasifikují technický stav mostů sedmimístnou stupnicí. Podle informací MF DNES je třebovský most na stupni V. Odborný časopis Silnice železnice uvádí, že k 17. červenci 2022 na silnicích I. tříd bylo mostních objektů ve stupni V, VI a VII (nejvyšší stupeň označuje havarijní stav) 12,3 procenta.

„Oprava estakády může zabrat klidně rok nebo dva. Kdyby se stav mostu zhoršoval, uděláme sanační práce lokálního charakteru, abychom ho udrželi při životě do zprovoznění dálnice D35,“ ujistil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Že by mostní estakáda byla uzavřena ještě před zprovozněním dálnice alespoň do Starého Města, není představitelné ani pro starostu Moravské Třebové. Úzké ulice města by totiž tisíce aut, které po silnici každý den projedou, nepobraly. „Doufejme, že do té doby přežije,“ řekl Pavel Charvát, starosta města, kolem kterého podle posledního sčítání dopravy projede každý den až 15 tisíc vozidel.

Problémem stávajícího silničního tahu I/35, který je po dálnici D1 nejzatíženější silnicí mezi Čechami a Moravou, je fakt, že nemá adekvátní náhradu. Doplácejí na to i v těchto dnech hlavně menší obce, přes které jsou při větších opravách vedeny objízdné trasy. Situace se zhoršila zejména v posledních letech, kdy ŘSD stávající „pětatřicítku“ velkoplošnými opravami připravuje na mnohem větší nápor aut, který bude muset silnice vydržet s tím, jak jsou od postupně dokončovány jednotlivé úseky dálnice D35.

ŘSD slibuje, že celá dálnice D35 má být dokončena v roce 2029. V letošním roce by se D35 měla stát nejrozestavěnější dálnicí v České republice. Jen v Pardubickém kraji by mělo do konce roku být ve stavbě sedm úseků v délce 42,8 kilometru. Po připočtení dalších úseků v Královéhradeckém a Olomouckém kraji bude ve stavbě 64 kilometrů D35.