Silničáři vysunou v noci nad tratí náhradní most, vlaky na Hradec nepojedou

Silniční most z roku 1965 nad již dvoukolejnou tratí u Globusu v Pardubicích je v příšerném stavu. Zároveň zajišťuje důležité spojení Lázní Bohdanče a semtínské chemičky s krajským městem.

Rekonstrukce mostu na silnici I/36 mezi Doubravicemi a Semtínem se proto musí dělat tak trochu v rukavičkách. Doprava už nyní zahlcená kolonami aut by mohla zkolabovat. Stavbaři v pátek v noci postaví mostní provizorium nad tratí, které umožní původní most zbořit, postavit nový a zároveň neposlat obyvatele Lázní Bohdanče na objížďku přes polovinu okresu.

„Mostní provizorium o délce přemostění 32 metrů umožňuje převedení veškeré silniční dopravy v obou směrech. Tento typ použije ŘSD při výstavbě silniční sítě v praxi poprvé,“ řekla mluvčí pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

ŘSD často využívá mostní provizoria, která mají jen jeden jízdní pás, tady převede dopravu z obou směrů. Přemostění proto není žádný drobeček. „Je vyskladněno ze střediska mostních provizorií a poprvé se pro veřejnost využívá právě zde na stavbě v Pardubicích,“ řekl mostař Ředitelství silnic a dálnic Radek Soukup.

Silničáři se tak připravují na několikaměsíční práce na nadjezdu u hypermarketu Globus. Nový most by měli řidiči dostat do užívání v listopadu.

K tomu, aby mohl začít vznikat, potřebuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) převést dopravu na mostní provizorium. Silničáři ho začnou vysouvat nad železniční trať dnes v noci.

Na noční dobu výsuvu je jak v sobotu, tak v neděli od 0:30 do dvou do rána v místě naplánovaná železniční výluka. Mostní provizorium bude obousměrné, bude opatřeno trolejovou trakcí, aby tudy i nadále mohly jezdit trolejbusy městské hromadné dopravy. Jen rychlost zde bude omezena, a to na dvacet kilometrů v hodině. Na dočasné přemostění mohou vjet i kamiony do 24 tun nosnosti.

„Součástí bude i integrovaná lávka pro pěší, kterou budeme koridor pěších a cyklistů oddělovat od silniční dopravy,“ řekl Soukup.

Provizorium se otevře v březnu, nový most bude v listopadu

Silničáři chtějí mostní provizorium otevřít 20. března. V dubnu se pak začnou připravovat na demolici stávajícího mostu a výstavbu nového. Stavební práce na novém mostě chce ŘSD dokončit letos v listopadu, kdy také začne sloužit řidičům.

Nový most se všemi doprovodnými pracemi vyšplhá na sumu přes 110 milionů korun, část peněz spolkne výluka na trati z Pardubic do Hradce Králové. Vlaky tak budou muset nahradit autobusy, třeba až se bude likvidovat stávající dosluhující most.

„Most se nebude kvůli místu, nad nímž vede trolejové vedení a také elektrifikovaná železniční trať, odstřelovat. Jednotlivé sekce mostu se budou řezačkou, nebo nůžkami dělit a odvážet,“ řekl Soukup.

Na jeho místě vyroste betonový integrovaný most. Nebude masivní jako ten stávající, ale bude zde subtilnější ocelovo-betonová konstrukce. Silničáři říkají, že pro další napojení na severovýchodní obchvat Pardubic je třeba, aby most měl právě tyto parametry.

V budoucnu by měla až k novému nadjezdu vést silnice druhé třídy. Ta je zatím od křižovatky do Rybitví stále vedena jako komunikace I/36 a patří do majetku ŘSD.