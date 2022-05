Most v Chocni si musí na modernizaci počkat, místo oprav začaly spory

13:20

Už loni Pardubický kraj oznámil, že letos opraví pro Choceň klíčový most přes Tichou Orlici. Ovšem výběrové řízení nakonec zrušil. Nyní tak sice Choceň nečekají kolony, až se však most začne opravovat příští rok, kvůli otevření nového úseku D35 budou potíže s dopravou o to větší.