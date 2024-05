V Pardubicích začne sloužit nová vlaková zastávka, na otevření dorazí premiér

Tehdy skončí dlouhá a velmi nákladná přestavba železničního uzlu Pardubice. Za slíbené přítomnosti premiéra Petra Fialy se bude otevírat také nový nadchod nad kolejištěm.

Součástí projektu za více než šest miliard korun je i další novinka. Hned vedle „rychlodráhy“ totiž už stojí nová vlaková stanice. Díky ní by se lidé měli snadno dostat do centra města.

„Nová zastávka má za cíl výrazně zlepšit dopravní obslužnost města, což je zásadní nejen pro místní obyvatele, ale také pro návštěvníky a zaměstnance zdravotnického střediska, které se nachází v bezprostřední blízkosti nové zastávky,“ řekl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Zastávka je totiž mezi sídlištěm Karlovina a čtvrtí Na Spravedlnosti, které spojuje podchod. A právě u něj se nachází klinika Vektor a také stovky bytů v nových činžovních domech. Navíc se už mluví o tom, že se v blízké budoucnosti promění i areál podniku Kávoviny.

„V dané lokalitě může v budoucnu vzniknout nová čtvrť, kterou přítomnost železniční zastávky určitě zatraktivní,“ podotkl Jan Nadrchal.

Zastávka je u zmíněného podchodu zvaného Myší díra, který propojuje Sladkovského a Rokycanovu ulici. Do něj už ústí nový tubus, kterým se cestující dostanou na nástupiště. Přijít budou moci také po přístupové cestě z ulic Jana Palacha či 17. listopadu.

Start se změnou jízdních řádů

Ve stanici budou končit a začínat osobní a spěšné vlaky na Hradec Králové, v dopravních špičkách ráno a odpoledne také na Chrudim. „Dohromady se v objednávce Pardubického kraje jedná o 47 párů vlaků denně, které tak budou zajíždět prakticky do centra Pardubic. Výhodou této zastávky je její přímé propojení jak do Myší díry, tak do podjezdu na ulici 17. listopadu. Věřím, že od prvního dne bude tato nová zastávka hojně využívána,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal z hnutí ANO.

Zastávka, kterou tvoří oboustranné nástupiště o délce 140 metrů a šířce téměř devět metrů mezi dvěma novými kolejemi, začne sloužit se změnou jízdních řádů, která letos připadá na neděli 9. června. Přístup cestujícím zajistí kryté šikmé chodníky široké tři metry.

„Výška nástupiště umožní pohodlný nástup do moderních vlakových souprav. Projekt zahrnuje také přístřešky, lavičky a osvětlení peronu včetně přístupových cest, stejně jako instalaci informačního a orientačního systému, rozhlasu a kamerového systému,“ sdělila tisková mluvčí radnice Kristýna Vlasáková.

Stanici v rámci velkého projektu na přestavbu celého železničního uzlu postavila Správa železnic. Město na ni státní firmě přispělo částkou jeden milion korun.

„Stejnou částku zašle také Pardubický kraj. „Jedná se sice jen o zlomek celkových nákladů na její vybudování, ale vysíláme tím jasný signál, že si vážíme mohutných investic Správy železnic v našem městě,“ zdůraznil náměstek Jan Hrabal.

Součástí akce byla také oprava nástupišť na hlavním nádraží, na kterém vyrostl i nový pátý perón. Kolem koridoru dělníci postavili betonové protihlukové stěny, měnily se semafory, výhybky, systém zabezpečení nebo most u rafinérie Paramo na trati na Chrudim.