Do modernizace železnic jdou v Pardubickém kraji rekordní investice

Pokud by Ředitelství silnic a dálnic mělo se Správou železnic (SŽ) soutěžit o to, kdo od státu získává více peněz na investice, na celostátní úrovni by šlo o vyrovnaný souboj.

V Pardubickém kraji ale přes pokračující výstavbu dálnice D35 vítězí železničáři. Za posledních pětadvacet let jde do železniční infrastruktury v kraji nejvíc peněz.

Mezi klíčové stavby patří nákladná modernizace železničního uzlu Pardubice, rekonstrukce hlavní koridorové trati mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní a přidání druhé koleje mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou.

Stavby na železnici v kraji Modernizace žel. uzlu Pardubice, termín dokončení říjen 2024, cena 6,3 miliardy korun

Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Pardubice, termín dokončení říjen 2025, cena 1,7 miliardy korun

Rekonstrukce Ústí n. O. – Brandýs n. O. termín dokončení červen 2023, cena 3,4 miliardy korun

Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, termín dokončení prosinec 2023, cena 2,6 miliardy korun

Stavba železničního mostu u Opatovce, termín dokončení duben 2023, cena 150 milionů korun

Sanace náspu Hradec nad Svitavou, termín dokončení září 2022, cena 86 milionů korun

„V současné době máme v Pardubickém kraji pět probíhajících staveb za více než 12 miliard. Není běžné, že do jednoho kraje jde takový objem peněz,“ řekl před nedávnem generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Stavební činnost na kolejích je v těchto dnech příležitostí nejen pro řadu šotoušů, ale i běžných lidí, kteří mohou v letních dnech pohyb stavebních strojů pozorovat denně, a to i v noci.

Velmi rychle od konce minulého týdne probíhala výměna železničního mostu nad podjezdem z ulice 17. listopadu na Jana Palacha v Pardubicích. Stavbařům stačilo jen šest dní a nocí na to, aby původní most zdemolovali a postavili novou ocelovou konstrukci mostu v rámci náročné přestavby železničního uzlu. Už dnes se na vytíženou silniční tepnu vrátí trolejbusy i auta.

Staví se ale i jinde. Stroje místo vlaků se teď prohánějí i v malebném údolí Tiché Orlice, kde na téměř deset kilometrů dlouhém úseku tratě probíhá odstranění posledního „špuntu“ na železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou.

„V roce 2023 budou postupně zahájeny rekonstrukční práce na železničním svršku a spodku ve všech částech traťového úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku,“ představila SŽ plán prací na poslední rok rekonstrukce trati.

Násep starý 150 let musí pryč

Řidičům na trase mezi Svitavami a Brnem se v těchto dnech nabízí neobvyklý obrázek. U Svitav kvůli historicky nestabilnímu podloží zmizel celý železniční násep. Správci kolejí využili probíhající modernizace koridoru u Blanska a odklonění všech mezinárodních vlaků přes Havlíčkův Brod k sanaci ujíždějícího svahu v Hradci nad Svitavou.

Dělníci během tří měsíců 150 let starý železniční násep v nejpostiženějším úseku odtěží a nahradí ho novým. První část mají už za sebou.

„Abychom odtěžovali tak velké množství celého náspu, to se na české železnici příliš často nevidí. Jedná se o plochu zhruba 3 tisíc metrů čtverečních do výšky 8 metrů. Dnes už pracujeme na vrstvení jednotlivých konstrukcí náspu. Některé vrstvy děláme po 30 centimetrech, některé i po 15 centimetrech. Používáme zhruba 70 procent původního materiálu, který podle určitých receptur mletím, vápněním a cementováním zkvalitňujeme. Únosnost dalších vrstev zajišťujeme kamenivem,“ řekl Martin Hofírek ze Správy železnic, který stavbu dozoruje.

Havarijní stav náspu zapříčinila voda, kterou násep po dlouhá desetiletí nasával. Kvůli ujíždějícímu svahu, nakloněným sloupům trakčního vedení a zvlněným kolejím železničáři museli v roce 2016 násep zajistit alespoň dočasným valem a betonovými pražci.

„Dřív se na polích dělaly zádržné systémy na vodu, ty zmizely a voda polem jen protekla a všechna končila v železničním spodku. Celá stavba je teď koncipována tak, že i kdyby se do ní dostala voda, tak to s náspem nic neudělá. Z ekonomického hlediska bylo nejlevnější celé těleso odtěžit. Kdyby tady musely jezdit vlaky, práce na sanaci by to výrazně prodražilo, a to v řádech desetinásobku,“ dodal Hofírek ke stavebním pracím za zhruba 45 milionů.

Pracovní činnost je na trati vidět kromě nočních hodin prakticky neustále. Najdou se však výjimky. „Jsou procesy, které se nedají přerušit, i když je třeba osm hodin večer. Například ze čtvrtka na pátek se tady jelo prakticky nonstop. Stavbu musíme mít hotovou 26. srpna, o den později začnou po nové trati jezdit vlaky. Když nám bude přát počasí, hrubý násep bude hotový na konci července,“ dodal Hofírek.