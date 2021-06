Všemohoucí Bože, žehnej nejen pivu. V Chocni po 37 letech otevřeli pivovar

V pátek pivu, potažmo celému novému pivovaru požehnal kněz královéhradecké diecéze a duchovní správce římsko-katolické farnosti v Chocni Bogdan Ganczarski.

„Všemohoucí Bože, žehnej nejen pivu, tomuto ležáku, ale žehnej také všem, kdo se podílí na výrobě choceňského piva. Kéž zakouší radost ze své tvůrčí činnosti a ti, kdo si budou tímto pivem připíjet, ať jim to prospěje ke zdraví duše i těla,“ řekl při slavnostním aktu požehnání choceňského pivovaru Ganczarski, který pivu žehnal poprvé v životě.

„Našel jsem krásný text od mého bývalého otce biskupa Kročila z Českých Budějovic, ten jsem použil,“ řekl Ganczarski.



Žehnání předcházela prohlídka pivovaru. „Nejdůležitější na pivu a o co se snaží každý sládek, je poznat takovou Pandořinu skříňku, a tou je pitelnost piva. To je ten faktor, kdy vypijete pivo a potom, co ho vypijete si chcete dát další. Toho chceme docílit, aby si lidé nedali jedno, ale aby jim tak zachutnalo, že si přijdou pro další,“ řekl jeden ze tří spolumajitelů choceňského minipivovaru Jiří Karlík.



Do Chocně se tak výroba piva vrací po 37 letech. Tehdy spadal pivovar pod národní podnik Východočeské pivovary Hradec Králové. Když začal omezovat lokální pivovary jako právě ten v Chocni nebo třeba v Jevíčku, začala váznout výroba a tyto malé pobočky byly určeny k zániku.



Zlatou éru choceňský pivovar zažil za rodu Kinských, kterým byl ale pivovar v roce 1945 za spolupráci s nacistickým režimem zkonfiskován.

„Pivovar byl přebudovaný ve 2. polovině 19. století na moderní průmyslový pivovar, a hlavně zaměstnával slavné sládky. Pánové Matoušek, Suda či Greif se nesmazatelně zapsali do dějin českého pivovarnictví a choceňské pivo bývalo vyhlášené široko daleko,“ uvedl ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman, který počátky pivovarnictví ve městě zachytil v knize Historie choceňského pivovarnictví od nejstarších dob do současnosti.

Z Chocně se vozilo pivo do Vídně i Budapešti

„Tady se vždycky točilo dobré pivo. Vyváželo se odsud do Vídně nebo Budapešti. Choceňský ležák se dokonce čepoval na Světové výstavě ve Vídni v roce 1873. Vídeňáci mu přišli na chuť, protože se tam začalo dovážet z Chocně speciálním vlakem, který byl vypravovaný přímo z Chocně a tam se čepovalo v několika restauracích,“ řekl Hofman.



A někdejší panský pivovar si dodnes drží jeden primát. Jako první v Československu se mohl v roce 1968 pochlubit tehdy opomíjenou, ale dnes vyhledávanou jedenáctkou.



„Navazujeme na tradici pivovarnictví, ale nevaříme podle původních receptur, ale soudobých technologií,“ řekl další ze tří spolumajitelů a bývalý starosta Chocně Ladislav Valtr.

V choceňském pivovaru se bude i vzhledem k letnímu počasí začínat světlou výčepní desítkou. „Vlajkovou lodí by ale měla být dvanáctka ležák. Třetím produktem bude jedenáctka ze směsí amerických chmelů,“ řekl Jiří Karlík.



Choceňská piva Splávek budou k mání v restauracích a prodejnách do 45 kilometrů tak, aby pivo necestovalo zbytečně daleko, i když by mohlo chutnat i dál.

Nový choceňský pivovar se drží tradic. Vznikl v areálu někdejšího panského pivovaru.

„V případě Chocně se bavíme o populaci 450 tisíc lidí od Pardubic po Hradec Králové, na druhou stranu zase Svitavy. Jsme choceňské pivo a chceme rozvíjet místní patriotismus. Proto jsou minipivovary, aby mohly působit regionálně,“ říká poslední spolumajitel Jiří Kutlvašr.

Pivovar má vlastní stáčírnu, choceňské pivo se zatím bude prodávat v litrových PET lahvích a sedmičkových skleněných lahvích. V budoucnu je možné začít pivo uchovávat i v čím dál oblíbenějších plechovkách.



K pivovaru bude přináležet také restaurace s takzvaných tankovým pivem. Do budoucna tam bude také možné zakoupit si pivo k domácí konzumaci.



Plánují vařit tisíce litrů piva ročně

„Výrobně je plánováno, že v prvním roce začneme do 1 500 hl/ rok, ale když to půjde, tak časem chceme jít nahoru přes 2 500 hl a snad jednou postupným nárůstem dojdeme k objemu 5 500 hl/ rok. To je optimální objem, ale také velmi náročná výzva. Technologicky by však šlo tento pivovar v dané sestavě dále rozšiřovat do výstavu 9 000 hl/rok,“ naznačil Karlík.



Pivovar bude zaměstnávat zatím šest lidí. „I my jako majitelé budeme všichni dělat všechno, jsme malá firma, uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Kutlvašr.



Jak říká, místní jej už tři roky, tedy zhruba takovou dobu, co prosáklo, že se v Chocni začne vařit pivo, bombardují, kdy budou moci ochutnat.



U příležitosti uvaření jedné z prvních várek chystají choceňští pivovarníci pro veřejnost prohlídky pivovaru s ochutnávkami, a to na pátek 16. července.