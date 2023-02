Developer prohrál spor o výstavbu bytů v Chrudimi, projekt přepracuje

Už nyní je první část bytového komplexu Kopanický mlýn v Chrudimi vzhledem k sousedním domům mohutná. Jeho výstavba prošla přes námitky místních lidí i města, protože byla v souladu s územním plánem.

Chystaná druhá etapa ale narazila. Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se minulý týden postavila za rozhodnutí městského i krajského úřadu, podle nichž byly námitky sousedů oprávněné.

„O rozsudku nevím, počkám si na jeho zdůvodnění. Ale v každém případě je nám to nyní už skoro jedno, projekt jsme přepracovali,“ řekl Milan Kušta.

Čtvrť mezi řekou Chrudimkou a Kopanicí v Chrudimi v minulosti zaplnily malé skromné domky. Úzké ulice jsou průjezdné jen díky jednosměrkám.

Na místě bývalé dýhárny pod Kopanicí však buduje developer úplně jiné bydlení. V první fázi tam postavil navzdory protestům místních pětipodlažní komplex s 66 byty a stovkou parkovacích míst. Příprava druhé fáze, která slibovala zájemcům dalších 84 bytů, se zadrhla. Městský úřad v Chrudimi odmítl vydat stavební povolení, projekt podle něj nesplňoval požadavky týkající se vzájemných odstupů staveb pro bydlení.

Čtyř až pětipodlažní komplex se měl totiž přiblížit k uliční čáře Koželužské ulice. Přímo proti dvoupodlažním domům na druhé straně. „Myslíme si, že do tohoto území tak vysoká stavba do takové blízkosti rodinných domů nepatří. Mělo by to být podle nás nižší,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Je to proluka, nebo ne?

Komplikovaný spor se mimo jiné vedl o to, zda Kuštova firma Kopanický Mlýn bude na místě bývalé dýhárny zastavovat proluku, a pak by se na stavbu nevztahovala přísnější pravidla, anebo se o proluku nejedná. Úřady a nakonec i soud dospěly k závěru, že o proluku nejde.

„Předmětná stavba se vymyká rozměrům daným stávající okolní zástavbou. Pojem proluky nelze užít v daném případě pouze proto, že dochází k zastavění území po původním průmyslovém areálu,“ uvedl ve svém rozhodnutí loni v květnu Krajský úřad Pardubického kraje.

Developer uvedl, že přepracovanou žádost o stavební povolení chce podat letos v březnu. Komplex hodlá stavět po částech. „Projekt musíme přepracovat i vzhledem k tomu, že město v územním plánu změnilo definici ustoupeného podlaží. Obvykle je jen na jedné straně obvodu objektu, ale město Chrudim jej žádá na třech stranách, to je nestandardní, v předpisech jiných měst to není a je to trochu naschvál vůči nám,“ uvedl Kušta.

Spory mezi městem a místním developerem patří ke konstantám chrudimské politiky. Kušta změnil město v novodobé historii jako nikdo jiný, vybudoval v Chrudimi řadu bytových domů, řadu dalších staví či se chystá stavět. Úředníci i politici ale opakovaně čelili kritice místních, že mu jdou na ruku.

Zamítnutí žádosti o stavební povolení potvrzené soudem bere Pilný jako důkaz, že Milan Kušta žádné zvláštní zacházení ze strany městského úřadu nemá. „V koalici jsme jednotní v tom, že by se od úřadu mělo každému dostat stejné péče, ať o to povolení žádá kdokoliv. Myslím, že se nám to daří,“ řekl Pilný.

I když developer projekt přepracuje, sousedy stavby, kteří se bojí zastínění a nárůstu dopravy v úzkých uličkách, jen těžko uspokojí.