Opilého školáka strážníci kryli před otcem, nadýchala i dvanáctiletá

První podezřelou partičku čtyř hochů zastavili strážníci na pardubické Dukle. Jeden byl střízlivý, zbylí tři na tom byli mnohem hůř.

„Chlapci ve věku 13, 14 a 15 let vyfoukli postupně 0,75, 0,96 a 0,69 promile a byli předáni rodičům. Před jedním z otců dokonce strážníci provinilce raději sami rychle schovali za svá záda, aby trestná výprava nezačala příliš razantně už na místě,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

U školy se opila dvanáctiletá dívka

V dalším případě policisté museli partu nezletilců nahánět v centru Pardubic, kde děti ve čtyři hodiny odpoledne popíjely přímo před vraty základní školy. Marně se pokoušely utéct.

„Patnáctiletý mladík po rozcvičce nadýchal skoro jedno promile alkoholu, čtrnáctiletá dívka 0,86 promile, čtrnáctiletý hoch 0,69 promile a největším překvapením z kategorie nepříjemných byla pro strážníky dvanáctiletá dívenka, která popíjela s partou a nadýchala 0,32 promile,“ dodal Jiří Sejkora.

Poslední testy na alkohol upotřebili strážníci v ten samý den v Tyršových sadech. Tam hlídka postupně našla dívku s 0,52 promile a poté dva mladíky s 0,61 a 0,50 promile alkoholu v dechu. Všem bylo 17 let a strážníci je stejně jako v předchozích případech předali rodičům.

Povinné oznámení poputuje ve všech případech i na příslušný orgán sociální péče, a tak strážníci v souvislosti s mládežnickými alkoholovými dýchánky varují.

„Zejména rodičům na tomto místě doporučujeme probrat s potomky možná rizika vzniku závislostí a další rizika takového jednání,“ konstatoval mluvčí pardubických strážníků s tím, že noční telefonáty spojené s vyzvedáváním potomků a následné pohovory s úředníky nejsou jistě to, co by chtěl jakýkoli rodič absolvovat.